Откривени случајеви афричке куге свиња

Извор:
СРНА
13.02.2026
12:37
Коментари:0
Два случаја афричке куге свиња откривена су у Шпанији међу дивљим свињама, први пут ван првобитне зоне епидемије у близини Барселоне, што је довело до додатних ограничења кретања људи и стоке, саопштиле су регионалне власти у Каталонији.
Нови случајеви откривени су у близини градова Ел Папиол и Молинс де Реј, у ширем градском подручју Барселоне, гдје нема фарми свиња.
Афричка куга свиња није штетна за људе, али се брзо шири међу домаћим и дивљим свињама. Епидемије често подстичу земље да ограниче увоз свињетине из земаља или региона са активним случајевима.
Шпанија је водећи произвођач свињетине у ЕУ, са учешћем у четвртини производње блока и годишњим извозом вриједним око 3,5 милијарди евра.
Првобитна епидемија, прва у Шпанији од 1994. године, догодила се у брдима Колсерола сјеверно од Барселоне, без пријављених случајева на фармама.
Свијет
Гром ударио групу од 150 људи на фестивалу, има мртвих и повријеђених
"Очекивано је било да ће се у неком тренутку једна од дивљих свиња преселити на југ", рекао је шеф каталонског одјељења за пољопривреду Оскар Ордеиг.
Он је додао да, будући да је у питању секундарна епидемија, нове мјере - укључујући дезинфекцију, сакупљање и управљање лешевима дивљих свиња, претраге дроновима и процјену густине популације дивљих свиња у зараженом подручју - утицаће само на два града.
Према његовим ријечима, укупно је у области Барселоне пронађено 155 заражених свиња, а 13 нових случајева откривено је у посљедњих неколико дана.
Република Српска
1 д0
Свијет
1 д0
Друштво
3 д0
Занимљивости
6 д0
Свијет
46 мин0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
13
00
12
57
12
53
12
50
12
37
Тренутно на програму