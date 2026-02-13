Logo
Откривени случајеви афричке куге свиња

Извор:

СРНА

13.02.2026

12:37

Откривени случајеви афричке куге свиња
Фото: АТВ

Два случаја афричке куге свиња откривена су у Шпанији међу дивљим свињама, први пут ван првобитне зоне епидемије у близини Барселоне, што је довело до додатних ограничења кретања људи и стоке, саопштиле су регионалне власти у Каталонији.

Нови случајеви откривени су у близини градова Ел Папиол и Молинс де Реј, у ширем градском подручју Барселоне, гдје нема фарми свиња.

Афричка куга свиња није штетна за људе, али се брзо шири међу домаћим и дивљим свињама. Епидемије често подстичу земље да ограниче увоз свињетине из земаља или региона са активним случајевима.

Шпанија је водећи произвођач свињетине у ЕУ, са учешћем у четвртини производње блока и годишњим извозом вриједним око 3,5 милијарди евра.

Првобитна епидемија, прва у Шпанији од 1994. године, догодила се у брдима Колсерола сјеверно од Барселоне, без пријављених случајева на фармама.

Олуја невријеме гром муња

Свијет

Гром ударио групу од 150 људи на фестивалу, има мртвих и повријеђених

"Очекивано је било да ће се у неком тренутку једна од дивљих свиња преселити на југ", рекао је шеф каталонског одјељења за пољопривреду Оскар Ордеиг.

Он је додао да, будући да је у питању секундарна епидемија, нове мјере - укључујући дезинфекцију, сакупљање и управљање лешевима дивљих свиња, претраге дроновима и процјену густине популације дивљих свиња у зараженом подручју - утицаће само на два града.

Према његовим ријечима, укупно је у области Барселоне пронађено 155 заражених свиња, а 13 нових случајева откривено је у посљедњих неколико дана.

