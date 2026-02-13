Мерц: Овај свјетски поредак више не постоји

13.02.2026
Почела Минхенска безбједносна конференција, траје три дана
У хотелу "Бајеришер хоф" данас је почела 62. Минхенска безбједносна конференција.
На тродневном скупу од највише свјетске важности у овој области учествује десетине државника и других лидера, а фокус конференције биће на односима ЕУ-САД, као и другим горућим глобалним питањима попут Украјине, Појаса Газе и Ирана.
Ова конференција би могла да одреди и пут којим даље иде НАТО.
Њемачки канцелар Фридрих Мерц почиње на почетку говора на Минхенској безбједносној конференцији казао је да она одувијек била "сеизмограф политичке ситуације“ и додао да је годинама долазио да "учвршћује односе са нашим америчким пријатељима".
Али, он је напоменуо да смо посљедњих година сведоци "растућих тензија и сукоба у свијету", укључујући руску агресију на Украјину.
Он је казао да је мото овогодишње конференције помало "суморан", али да "морамо то рећи још оштријим ријечима".
- Овај (свјетски) поредак више не постоји. Европа се управо вратила с одмора од историје - казао је Мерц, преноси извјештач Гардијана из сале.
Мерц је рекао да се сада суочавамо с ером "обиљеженом политиком великих сила".
Мерц је поручио и да је америчка претензија на глобално лидерство "оспорена, а могуће и изгубљена".
Он је казао да "политика великих сила" представља "одраз немирних, узнемирених друштава у временима револуционарних промјена".
Али, Мерц упозорава да она такође тестира границе демократског система јер гура људе ка "снажним и лаким одговорима".
Он је рекао и да роба, технологија и ланци снабдијевања играју посебно важну улогу у овом новом свјетском поретку који тек настаје.
Он је такође навео да Кина "жели да буде лидер у обликовању свијета", али да "систематски користи зависност других (у односу на њу) и редефинише међународни поредак у своју корист".
