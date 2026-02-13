Бизнис клуб: Најактуелније бизнис теме

Извор:
'Бизнис клуб' ове суботе истражује да ли сливање више новца у буџете говори о опоравку економије, утицају глобалног тржишта или промјенама у начину пословања и трговине.
Причамо о томе шта заиста стоји иза раста јавних прихода, зашто цијене прате свјетске трендове и како се спољнотрговинска размјена одражава на домаћу економију.
Сваке суботе доносимо најважније информације из свијета економије, привреде и бизниса – релевантне актуелности, економска кретања, трендови на глобалном нивоу, истражујемо раст и развој економије у Српској. Откривамо успјешне предузетнике и њихова искуства у пословању, афирмишемо оне који су тек на почетку развоја пословних идеја. Доносимо информације са берзе и тржишта злата, те посебан осврт на регионалне економске форуме, и ријеч стручњака.
Емисију уређује и води Маријана Ивељић.
'Бизнис клуб' суботом у 18 часова и 20 минута.
Тренутно на програму