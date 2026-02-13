Logo
Битно: О финансирању спортиста

АТВ

АТВ

13.02.2026

14:28

Битно: О финансирању спортиста

'Битно' вечерас у 21 час и 9 минута о начину на који финансирамо наше спортисте.

Причамо и о новцу који је потребан да би се сковала једна медаља европског или свјетског сјаја.

Колико је тежак пут до успјеха?

За 'Битно' говоре: Маринко Умичевић, предсједник Рукометног савеза Републике Српске, Никола Станковић, директор Кајак кану клуба 'Врбас', Дејан Травар, овлашћени потписник у Од‌јељењу за спорт Града Бањалука и Душко Ивичић, предсједник Атлетског савеза БиХ.

Формат 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

Емисију 'Битно' уређује и води Андреј Кнежевић.

'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

