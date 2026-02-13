Logo
13.02.2026

15:46

Мерц уздрмао изјавом: Свијет какав познајемо више не постоји
Фото: Tanjug/AP/Markus Schreiber

Њемачки канцелар Фридрих Мерц изјавио је да свјетски поредак, какав познајемо и који је заснован на правима и правилима, више не постоји, јер се тренутно уништава.

Он је на отварању Минхенске безбједносне конференције рекао да је та Конференција одувијек била "сеизмограф политичке ситуације" и додао да смо посљедњих година свједочили све већим тензијама и сукобима у свијету, укључујући и сукобе у Украјини.

"Заједно смо ушли у еру коју поново врло отворено обиљежавају моћ и политика великих сила. Прије свега, видимо насилни ревизионизам Русије, њен брутални рат против Украјине, против нашег политичког поретка са свакодневним окрутним ратним злочинима. Дакле, ово је само најпроницљивији израз који видимо свакодневно. Видимо и друге догађаје у свијету који се разликују од онога о чему смо у овој просторији често разговарали", рекао је Мерц.

Према његовим ријечима Кина жели да буде лидер у обликовању свијета и за то је годинама припремала терен стратешким стрпљењем, а у догледној будућности, Пекинг би могао да буде равноправан са САД у војном смислу.

"Кина систематски користи туђе зависности и редефинише међународни поредак у своју корист. Ако је након пада Берлинског зида постојао униполарни тренутак, он је одавно прошао. Право САД на лидерство је оспорено и могуће изгубљено. Повратак политици моћи, међутим, није укорењен само у ривалству између великих сила, то је такође одраз немирних, узнемирених друштава у временима револуционарних промјена. То је израз жеље, такође у многим демократским државама, жеље за снажним лидерством у глобализованом свијету у којем се посебно демократске државе приближавају границама своје способности дјеловања", рекао је он.

Додао је да се чини да политика великих сила даје снажне и једноставне одговоре, барем великим играчима и барем на први поглед.

"Нажалост политика великих сила се окреће од свијета у којем се све већа повезаност преводи у владавину права и мирне односе између држава", рекао је он.

Сматра и да политика великих сила има своја правила - брза је, оштра и често непредвидива, боји се властитих зависности, али користи зависности других и, ако је потребно, чак их и искоришћава. Према његовим ријечима, у средишту овога стоји битка за сфере утицаја, зависности и покорност, где природни ресурси, технологије и ланци снабдијевања постају алати за преговарање.

"Ово је опасна игра. У почетку за мале играче, али касније вјероватно и за велике играче. И наши пријатељи у САД се томе прилагођавају брзим темпом. Схватили су властиту потребу да у неким областима сустигну Кину и извлаче радикалне посљедице у својој стратегији националне сигурности. То раде на свој начин који не успорава овај тренд, већ га убрзава. И ми, Европљани, се такође припремамо за ово ново доба. И долазимо до другачијих закључака него, на примјер, администрација у Вашингтону. Наш примарни задатак као Европљана, а наравно и као Нијемаца, јесте да данас прихватимо ову нову стварност, али то не значи да је прихватамо као неизбјежну судбину", рекао је Мерц.

Нагласио је да је њемачка спољна политика посљедњих деценија имала нормативни вишак и да је са најбољим намјерама, критиковала кршења међународног поретка широм свијета.

"Често је опомињала, захтијевала и грдила, али није била довољно забринута због чињенице да јој често недостају средства за рјешавање проблема. Овај јаз између амбиције и могућности постао је превелик", рекао је Мерц.

