Родитељи тврдили да је мајка имала побачај, па је полиција нашла мртву бебу на неочекиваном мјесту

Мајка из Кентакија и њен супруг оптужени су за убиство своје бебе након што је жена наводно тврдила да је доживјела побачај, непосредно прије него што су власти пронашле тијело новорођенчета испред њихове куће.
Ди-Ен Бенет и Чарлс Бенет приведени су ове недјеље, више од годину дана након што је тијело дјетета пронађено, и оптужени су за по једну тачку оптужнице за убиство из нехата и прикривање рођења дјетета, саопштиле су власти. Ди-Ен Бенет се такође терети за додатне оптужбе за ометање доказа и скрнављење леша.
Према саопштењу Државне полиције Кентакија, истрага против пара започела је у петак, 29. новембра 2024. године. Јединица Пост 7 из Ричмонда одговорила је на позив хитној служби (911) око 10:30 часова у вези са женом која је пријавила "могући побачај“. Жена, касније идентификована као Ди-Ен Бенет, превезена је у локалну болницу ради указивања медицинске помоћи.
Полиција је навела да су, док су били у болници, супружници "обавијестили надлежне да се новорођенче и даље налази у њиховој кући", која се налази у улици Луис Лејн у Бунвилу, у Кентакију, преноси Law&Crime.
"Полицајци и детективи су отишли на адресу, гдје су пронашли беживотно новорођенче низ насип испред куће", навео је у саопштењу портпарол Поста 7 Џастин Кирни. Мртвозорник округа Оусли, Роб Морган, прогласио је смрт дјетета на лицу мјеста.
Власти су тијело дјетета превезле у Канцеларију државног медицинског вјештака у Франкфорту, Кентаки, ради обдукције како би се утврдио начин и узрок смрти. Резултати обдукције још нису јавно објављени.
Супружници Бенет се тренутно налазе у притвору без права на кауцију. Према судским записима, заказано је да се појаве пред судом на саслушању 2. марта ујутру, преноси Телеграф.
