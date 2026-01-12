Logo
Извор:

Телеграф

12.01.2026

22:08

Стравична несрећа ауто-путу: Међу повријеђенима и дјеца
Фото: Танјуг/АП

Шест особа, међу којима и троје дјеце, повријеђено је у жестоком судару на ауто-путу у смјеру ка Београду код искључења за Ласту.

Хитна помоћ превезла је једног лакше повријеђеног мушкарца у Ургентни центар док су према незваничним сазнањима Телеграфа дјеца и још један мушкарац који су задобили теже повреде приватним возилом превезени у болницу.

Остали спортови

Остали спортови

Делфини јачи од Шпаније и судија: Србија потопила шпанску армаду"

У судару, који се догодио око 21 сат, подсјетимо, учеставала су четири возила, а од силине ударца једна особа је наводно испала из аутомобила, преноси Телеграф.

