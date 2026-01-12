Стравична несрећа ауто-путу: Међу повријеђенима и дјеца

Извор:
Телеграф
12.01.2026
22:08
Коментари:0
Шест особа, међу којима и троје дјеце, повријеђено је у жестоком судару на ауто-путу у смјеру ка Београду код искључења за Ласту.
Хитна помоћ превезла је једног лакше повријеђеног мушкарца у Ургентни центар док су према незваничним сазнањима Телеграфа дјеца и још један мушкарац који су задобили теже повреде приватним возилом превезени у болницу.
У судару, који се догодио око 21 сат, подсјетимо, учеставала су четири возила, а од силине ударца једна особа је наводно испала из аутомобила, преноси Телеграф.
