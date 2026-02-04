Кошарац: Токсична политика бошњачке званичнике довела до потпуне међународне изолације

04.02.2026
Токсична политика бошњачких званичника довела их је до потпуне међународне изолације, оцијенио је замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац.
"Тројци не преостаје ништа друго него да прати медије и друштвене мреже и да гледа како Српска гради међународни суверенитет", навео је Кошарац на друштвеној мрежи "Икс".
Кошарац је поручио да предсједник СНСД-а Милорад Додик и српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић у Сједињеним Америчким Државама раде озбиљан посао за Републику Српску.
Toksična politika bošnjačkih zvaničnika dovela ih je do potpune međunarodne izolacije. Trojci ne preostaje ništa drugo nego da prati medije i društvene mreže i da gleda kako Srpska gradi međunarodni suverentitet!@MiloradDodik i @Cvijanovic_Z u SAD rade ozbiljan posao za Srpsku!— Staša Košarac (@StasaKosarac) February 4, 2026
