Кошарац: Токсична политика бошњачке званичнике довела до потпуне међународне изолације

04.02.2026

09:37

Кошарац: Токсична политика бошњачке званичнике довела до потпуне међународне изолације
Фото: Уступљена фотографија

Токсична политика бошњачких званичника довела их је до потпуне међународне изолације, оцијенио је замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац.

"Тројци не преостаје ништа друго него да прати медије и друштвене мреже и да гледа како Српска гради међународни суверенитет", навео је Кошарац на друштвеној мрежи "Икс".

Кошарац је поручио да предсједник СНСД-а Милорад Додик и српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић у Сједињеним Америчким Државама раде озбиљан посао за Републику Српску.

Сташа Кошарац

