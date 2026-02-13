Бањалука: Најављен генерални штрајк, вртићи вјероватно потпуно престају са радом

Извор:
Радници Центра за предшколско васпитање и образовање Бања Лука, њих више од 450, поново ће ступити у генерални штрајк 23. фебруара, али и покренути појединачне тужбе против Градске управе. Разлог је то што још нису добили плате увећане за 20 одсто.
Проблем је настао након што је Градска управа вратила обрачуне плата Центра, уз образложење да сматрају како колективни уговор није важећи без потписа градоначелника.
„Јутрос сам дошла испред синдикалне организације као представник радника да питам послодавца да ли је ово тачно и добила сам потврду. Обавијестила сам их да припремамо одлуку о генералном штрајку која ће бити вођена у складу са законом. То значи да, ако плате не буду исплаћене по потписаним документима у року од 10 дана, обустављамо рад. Поред тога, позваћемо наше чланство да сваки радник појединачно тужи Градску управу ако се овај проблем не ријеши“, каже Слађана Мишић, предсједник Синдикалне организације Центра за предшколско образовање и васпитање Бања Лука.
Плате радницима Центра требале су бити уплаћене до 5. у мјесецу, али како истиче Мишић, радници су већ у проблему јер су им пристигли кредити на наплату, као и друге финансијске обавезе, а плате им уопште нису исплаћене.
„Ми смо већ у проблему јер Центар плате добија до петог у мјесецу. Кредити су нам стигли на наплату, дјеца и даље иду у вртић, родитељи морају испунити своје обавезе, а станодавци могу отказати станарину ако није плаћена. Све ово показује у каквој смо ситуацији“, додаје Мишић.
С друге стране, из Градске управе поручују да налози за исплату плата које је Центар доставио нису у складу са законом, јер се темеље на измјенама колективног уговора који није правно важећи.
„Повећање плата изнад законског минимума није било могуће јер буџет тада још није ступио на снагу. Вратили смо налоге Центру и затражили да, у складу са оперативним средствима, буџетом и законом, доставе исправне налоге које можемо исплатити“, каже Мирна Савић Бањац, градски менаџер.
Центар послује преко трезора и нема властите рачуне, а плате се исплаћују преко Одјељења за финансије. Директор Центра Петар Јокановић истиче да је повећање плата усклађено са усвојеним градским буџетом, али да финансијски одјел није могао ништа предузети без потписа градоначелника Драшка Станивуковића, иако закон то не захтијева.
„Послали смо налоге Одјељењу за финансије, али су нам их вратили уз образложење да колективни уговор потписан без градоначелника није важећи. Рекли су нам да коригујемо плате на нижи износ и испоштујемо наредбу градоначелника. Наше плате су повећане у оквиру буџета који је усвојила Скупштина града. Ово сматрамо неозбиљним и финансијски неодговорним поступком. Ми смо сад дошли у ситуацију да су пуштене плате у Градској управи и у свим осталим јавним установама, међутим код нас је плата изостала. То сад није више питање да ли су људи имали стрпљења, да ли је то повећање или није, овдје људима апсолутно никаква плата није исплаћена.“, каже Јокановић.
Према синдикату, ако се проблем у наредних 10 дана, хитно не ријеши, радници ће ступити у генерални штрајк и покренути појединачне тужбе против Градске управе.
