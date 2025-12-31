Logo
Други пасош без муке? Ових 6 земаља нуде најлакши пут до држављанства

Мондо.ба

31.12.2025

17:16

Други пасош без муке? Ових 6 земаља нуде најлакши пут до држављанства

Други пасош више није резервисан само за елиту или дуготрајне бирократске процесе.

У свијету у којем путовања без виза, пословна флексибилност и лична безбједност постају све важнији, интересовање за добијање другог држављанства стално расте.

Иако се процес промјене пасоша често сматра дуготрајним и компликованим, поједине земље нуде знатно једноставније и брже путеве до држављанства, да кажемо - лакше, кроз улагања, поријекло или краћи период боравка.

Под "лако" се у овом случају подразумијева да се за држављанство можете квалификовати већ самом куповином некретнине одређене вриједности, наравно, ако располажете таквим капиталом.

За оне који траже други пасош, бољу могућност путовања без виза или потпуно нови почетак, ове земље нуде најједноставније путеве до држављанства.

Било кроз улагања, поријекло или боравак, сљедеће државе поједноставиле су процедуре за стране држављане који желе да стекну њихово држављанство.

Јапан

Доминика

Доминика има један од најповољнијих програма "држављанства кроз инвестиције" на свијету.

Страни држављани могу стећи пасош ове карипске државе кроз минимално улагање у Фонд за економску диверзификацију или куповину некретнине, а цијели процес може трајати свега неколико мјесеци.

Држављанство Доминике омогућава путовање без виза у више од 140 земаља, укључујући државе Шенгенског простора. Не захтјева се боравак у земљи, а дозвољено је и двојно држављанство, што овај програм чини идеалним за већу глобалну мобилност.

Ирска

Уколико имате ирско поријекло, можете имати право на држављанство по основу поријекла.

Ирска омогућава стицање држављанства ако је један од родитеља рођен у Ирској, али и ако је деда или бака рођен/а у тој земљи - уз обавезну регистрацију у Регистру страних рођења.

Ирски пасош доноси држављанство Европске уније и слободно кретање унутар ЕУ. Двојно држављанство је дозвољено, а полагање језичког испита није потребно.

Турска

Турско држављанство може се добити директним улагањем.

Куповином некретнине у вредности од најмање 400.000 долара могуће је стећи пасош у року од неколико мјесеци.

Програм не захтјева стални боравак у Турској нити одрицање од постојећег држављанства. Носиоци турског пасоша имају безвизни или визу по доласку приступ у све већи број земаља, а Турска активно преговара о новим споразумима како би додатно проширила путне погодности.

Португал

Португалска "златна виза" један је од најпопуларнијих програма у Европској унији.

Она нуди пут ка држављанству након пет година законитог боравка, под условом да кандидат испуни све захтјеве, укључујући полагање основног испита из португалског језика.

Кроз улагања у фондове ризичног капитала или некретнине, Португал нуди флексибилне опције за стицање држављанства ЕУ. Двојни држављани уживају безвизна путовања и слободан приступ Шенгенској зони.

Вануату

Држављанство Вануатуа додељује се кроз програм подршке развоју, а поступак је изузетно брз - пасош се може добити за мање од два мјесеца уз минимално улагање у државне фондове.

Ова пацифичка држава омогућава безвизни приступ у више од 100 земаља и не наплаћује порез на капиталну добит нити порез на приходе остварене у иностранству, што је чини атрактивном за оне који желе брзо држављанство уз минималне обавезе.

Италија

Италијанско држављанство по основу порекла сада је углавном ограничено на особе које имају родитеља или дједу/баку рођене у Италији. Закон усвојен 2025. године укинуо је могућност стицања држављанства преко прадеда, прабака или даљих предака.

Подносиоци захтјева морају доставити документацију која доказује директну породичну везу са италијанским претком, укључујући извод из матичне књиге рођених, као и документа о браковима и натурализацији која прате породичну линију.

Након добијања, италијанско држављанство доноси пуна права у Европској унији, безвизна путовања и могућност преношења држављанства на дјецу рођену у иностранству. Нема ограничења у броју држављанстава која особа може имати, нити је потребан језички испит за захтјеве засноване на поријеклу.

Иако се ови програми често представљају као "најлакши" начини за стицање држављанства, важно је имати у виду да сваки од њих носи своје услове, трошкове и правне обавезе.

Пажљиво информисање, проверавање законских промјена и дугорочно планирање кључни су кораци пре доношења одлуке о другом пасошу, који може отворити многа врата, али захтјева одговоран приступ.

(Мондо.ба)

