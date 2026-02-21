Трамп потписао увођење глобалних царина, ево када мјере ступају на снагу

Извор:
Амерички предсједник Доналд Трамп увео је нове глобалне царине од 10 одсто како би замијенио увођење царина које је поништио Врховни суд САД, називајући пресуду страшном, а судије које су одбациле његову трговинску политику – будалама.
Мјере које је увео Трамп ступиће на снагу 24. фебруара.
Наредба наводи низ изузећа, укључујући одређене минерале, природне ресурсе и ђубрива, неке пољопривредне производе попут наранџи, фармацеутске производе, одређену електронику и возила.
За многе категорије изузете робе наредба је формулисана широко и не наводи конкретно које ставке могу бити изузете.
Званичник Бијеле куће рекао је да ће се земље које су склопиле трговинске споразуме са САД-ом, укључујући Велику Британију, Индију и Европску унију, сада суочити с глобалним царинама од 10 одсто према Члану 122, умјесто тарифне стопе коју су претходно испреговарале.
Трампова администрација очекује да ће се те земље и даље придржавати уступака на које су пристале у оквиру трговинских споразума, додао је званичник.
Наиме, Трамп је представио нови план убрзо након што су судије забраниле већину глобалних царина које је Бијела кућа најавила прошле године.
Одлука је представљала велику побједу за компаније и америчке савезне државе које су оспориле царине, отварајући врата потенцијално милијардама долара поврата наплаћених намета.
Трамп је најавио да ће се окренути другим законима како би наставио с увођењем царина, за које тврди да подстичу инвестиције и производњу у САД-у.
„Имамо алтернативе – одличне алтернативе и због тога ћемо бити много јачи“, рекао је.
Судска битка била је усмјерена на увозне таксе које је Трамп представио прошле године на робу из готово сваке земље свијета.
Бијела кућа се позвала на закон из 1977. године, International Emergency Economic Powers Act, који предсједнику даје овлашћење да регулише трговину као одговор на ванредну ситуацију.
Међутим, мјере су изазвале негодовање у земљи и иностранству и подстакле забринутост да ће намети довести до виших цијена.
