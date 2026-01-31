Logo
Одрон код Фоче: Експресна реакција Путева Републике Српске, екипе на терену

Извор:

АТВ

31.01.2026

16:41

Коментари:

4
Одрон у Фочи
Фото: Printscreen

На магистралном путу М8 на дионици Фоча - Драгочава дошло је до одрона. Екипе Путева Републике Српске су на терену и очекује се да ће у што краћем року одрон бити отклоњен.

"Дошло је до осипа каменог материјала из земље на коловоз. Екипе предузећа Србиње путеви које одржава ту дионици пута су на терену и раде на уклањању и прочишћавању пута", рекао је за АТВ Стеван Батинић, надзорни инжењер области 10 у Путевима Републике Српске

Он је истакао да са обзиром на временске прилике, на сњежне падавине и нагло топљење снијега праћено кишом, честа је појава на подручју Фоче да долази до честих одрона и клизишта.

Putevi Republike Srpske

