Лекорну: Фокус на енергетици и одбрани

08.02.2026
Француски премијер Себастијан Лекорну изјавио је да су енергетика и одбрана приоритети његовог кабинета у наредном периоду.
Лекорну је представио агенду Владе мање од седам дана након што је преживио петомјесечну битку у парламенту у вези са буџетом за 2026. годину.
Он је рекао да ће сљедећи вишегодишњи енергетски програм Владе бити усвојен у форми указа до краја сљедеће седмице.
Потврдио је да ће државна компанија ЕДФ изградити шест нових нуклеарних реактора, са опцијом за још осам, док ће улагања у обновљиве изворе енергије, како је навео, остати амбициозна.
Лекорну је рекао да ће буџет за одбрану бити удвостручен између 2017. и 2027. године и да је неопходно да Француска настави у том правцу.
Упркос расту популарности и анкетама које показују да ни центристи предсједника Емануела Макрона нити конзервативци не могу да побиједе крајње десничарски Национални скуп на предсједничким изборима 2027. године, Лекорну је поновио да није заинтересован да се кандидује.
Он је додао је да ће мања реконструкција Владе бити обављена прије локалних избора у марту.
