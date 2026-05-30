Да ли волите кромпир салату? Додајте један састојак и биће још боља

Салата од кромпира је класично омиљено јело и незаобилазан прилог на роштиљима, породичним окупљањима и разним прославама. Иако се чини да је о њој све речено, један необичан састојак може је учинити још укуснијом и дати јој занимљивију текстуру.
Овај једноставан трик претвара добро познато јело у нешто посебно, пише heute.at.
Основа сваке добре салате од кромпира је кромпир који држи облик током кувања, црни лук који јој даје укус и врућа говеђа чорба која обезбјеђује сочност. Сирће и уље су заслужни за свјежину, док кашика сенфа додаје благу љутину и помаже у повезивању свих укуса.
Али састојак који чини салату од кромпира посебном је целер. Поред тога што је здрав, он салати даје префињен укус и истиче се својом пријатном хрскавошћу.
Према порталу chip.de, довољно је исјећи целер на танке кришке и умијешати га у готову салату. На крају, све се може посути сецканим першуном или влашцем.
Да бисте припремили салату за четири особе, потребно вам је око 800 грама кромпира који се не распада током кувања и двије до три стабљике целера. Уз ово, користите и класичне састојке попут црног лука, чорбе, сирћета, уља и сенфа.
Целер даје салати додатну свјежину и лепу хрскаву текстуру. Ако желите да зачините своју салату од кромпира и испробате нешто другачије, овај једноставан трик свакако вриједи испробати.
