Хитно оперисана Александра Младеновић!

Информер

23.01.2026

17:12

0
Пјевачица Александра Младеновић је имала операцију крајника, сазнаје Информер.

Александра Младеновић је била приморана да се подвргне хируршком захвату због дугогодишњих проблема са честим и хроничним упалама крајника, које су јој у посљедње вријеме значајно отежавале свакодневно функционисање, али и професионалне обавезе.

Александра се осјећа добро и опоравак протиче у најбољем реду. Операција је обављена прије девет дана, а она је коначно почела да излази из стана. Пресрећна је што је операција успјешно завршена и што убудуће више неће имати проблема са крајницима. С обзиром на то да су јој грло и глас најважнији због посла којим се бави, ова одлука била је неминовна - открива за Информер извор близак пјевачици.

Александра се, према ријечима извора, придржава савјета љекара и за сада нема компликација, а очекује се да ће се након периода опоравка вратити редовним наступима и музичким обавезама.

Александра Младеновић

Операција

