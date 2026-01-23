Хитно оперисана Александра Младеновић!

Извор:
Информер
23.01.2026
17:12
Коментари:0
Пјевачица Александра Младеновић је имала операцију крајника, сазнаје Информер.
Александра Младеновић је била приморана да се подвргне хируршком захвату због дугогодишњих проблема са честим и хроничним упалама крајника, које су јој у посљедње вријеме значајно отежавале свакодневно функционисање, али и професионалне обавезе.
Александра се осјећа добро и опоравак протиче у најбољем реду. Операција је обављена прије девет дана, а она је коначно почела да излази из стана. Пресрећна је што је операција успјешно завршена и што убудуће више неће имати проблема са крајницима. С обзиром на то да су јој грло и глас најважнији због посла којим се бави, ова одлука била је неминовна - открива за Информер извор близак пјевачици.
Александра се, према ријечима извора, придржава савјета љекара и за сада нема компликација, а очекује се да ће се након периода опоравка вратити редовним наступима и музичким обавезама.
