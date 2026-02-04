"Била и не поновила се": Лоша сезона, род јабуке скоро преполовљен

Аутор:Зорица Петковић
04.02.2026
20:09
Коментари:0
Била и не поновила се, таква је била прошла сезона, причају воћари. Род јабуке је скоро преполовљен на подручју Градишког Поткозарја.
Доста воћа је било за индустрију, али је и таква јабука лошијег квалитета лако нашла пут до муштерија.
"Генерално цијена индустријске јабуке је била добра, никад боља тако да смо тако некако успјели да покријемо губитке. Овдје код домаћих потрошача смо ријешили. Била је велика потражња за јабуком пошто је фалило воћа и успјело се све ријешити", каже Огњен Петровић, агроном и воћар из Градишке.
Важно је да у овом периоду не крене рана вегетација. Средином фебруара нас очекује нови талас хладноћа, има довољно родних пупова, све су то одличне вијести за воћаре. Домаће јабуке је упркос увозу ипак било у нашим маркетима.
"Који су препознали квалитет и цијена је била задовољавајућа 1.30, 1.40 па чак и 1.70 КМ /кг сигурно да поред увоза наши потрошачи препознају наше домаће јабуке у нашим маркетима", каже Дражен Чекић, виши стручни сарадник за воћарство, ПЈ Градишка.
Јефтино и никаквог квалитета или колико пара толико и музике- такве су на примјер јабуке из Албаније, којих има доста на полицама. Половина воћара је већ дигла руке од засада, па чак и у том случају могуће је покрити читаво БиХ тржиште.
