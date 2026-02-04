Повлачи се сухомеснати производ из Хрватске

04.02.2026
20:38
Коментари:0
Државни инспекторат Хрватске саопштио је данас, 4. фебруара, да се из предострожности повлачи производ полутрајна кобасица - месни нарезак произвођача Обрт Калински, због могућег присуства алергена глутена који није декларисан.
Потрошачима се савјетује да провјере да ли се овај производ налази у њиховим фрижидерима.
Како се наводи у обавјештењу, особе које нису осјетљиве на глутен могу и даље конзумирати производ, али се повлачење спроводи ради заштите потрошача који имају интолеранцију или алергију.
Ријеч је о производу ЛОТ 20251223, с роком употребе до 23. фебруара 2026. године.
Произвођач је Обрт КАЛИНСКИ – трговина, клаоница, прерада меса и угоститељство, а земља поријекла производа је Хрватска.
Производ, како је наведено, није у складу с Уредбом (ЕЗ) 178/2002, која се односи на општа начела и захтјеве законодавства о храни, као ни с Уредбом (ЕЗ) бр. 1169/2011, која регулише информисање потрошача о храни.
Занимљивости
6 ч0
Кошарка
6 ч0
Друштво
6 ч0
Остали спортови
7 ч0
Друштво
6 ч0
Друштво
7 ч0
Друштво
7 ч0
Друштво
7 ч0
Најновије
Најчитаније
22
59
22
59
22
45
22
39
22
37
Тренутно на програму