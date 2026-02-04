Повлачи се сухомеснати производ из Хрватске

Државни инспекторат Хрватске саопштио је данас, 4. фебруара, да се из предострожности повлачи производ полутрајна кобасица - месни нарезак произвођача Обрт Калински, због могућег присуства алергена глутена који није декларисан.

Потрошачима се савјетује да провјере да ли се овај производ налази у њиховим фрижидерима.

Како се наводи у обавјештењу, особе које нису осјетљиве на глутен могу и даље конзумирати производ, али се повлачење спроводи ради заштите потрошача који имају интолеранцију или алергију.

Ријеч је о производу ЛОТ 20251223, с роком употребе до 23. фебруара 2026. године.

Произвођач је Обрт КАЛИНСКИ – трговина, клаоница, прерада меса и угоститељство, а земља поријекла производа је Хрватска.

Производ, како је наведено, није у складу с Уредбом (ЕЗ) 178/2002, која се односи на општа начела и захтјеве законодавства о храни, као ни с Уредбом (ЕЗ) бр. 1169/2011, која регулише информисање потрошача о храни.