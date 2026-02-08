Укинуто ограничење цијена: Колико сада кошта огрев

Извор:
08.02.2026
17:02
Нагли пад температура и сњежне падавине у јануару изазвали су неочекивани хаос на тржишту огрева у БиХ, оставивши многе грађане с празним залихама.
То је довело до значајног пораста потражње за свим врстама огрева, речено је Фени у фирми "Дрвосјеча".
Представник те фирме Мухамед Хелаћ навео је да је за њих тај пораст био прилично неочекиван, будући да се већина грађана традиционално снабдијева огревом током љета, прије почетка сезоне гријања.
Међутим, грађани су количине огрева за ову зиму планирали на темељу прошле, која је била изузетно блага, а када су се суочили с ниским температурама, показало се да су потребне додатне количине.
Упркос отежаним условима рада и смањеној доступности огрева на тржишту, фирма "Дрвосјеча" је у јануару широм БиХ успјела испоручити неколико стотина тона пелета и брикета те неколико хиљада палета исцијепаног дрвета, уз максимално дводневно чекање од наруџбе, истакао је Мухамед Хелаћ.
Иако је јануар био изазован мјесец за ову браншу, Мухамед Хелаћ је нагласио да цијена пелета остаје непромијењена и у фебруару – 690 КМ по тони.
Подсјећа да је посљедња одлука Владе ФБиХ ограничавала цијену на 630 КМ, али након укидања ограничења дошло је до пораста од око девет одсто.
"Наша политика је да цијене формирамо на мјесечном нивоу. За фебруар смо одлучили да цијена остане иста као у јануару, упркос изазовима на тржишту", истакао је Мухамед Хелаћ.
Напоменуо је да раде и на припреми додатних количина огрева у свим својим продајним мјестима широм Босне и Херцеговине – од Сарајева, Мостара, Зенице и Тузле, до Бањалуке, Добоја и Бихаћа како би, каже, спремно одговорили на нови талас ниских температура који се најављује од 12. фебруара.
Грађанима су поручили да могу бити сигурни да ће у продајним мјестима ове фирме увијек пронаћи све врсте огрева, али су их и савјетовали да провјере властите залихе и наруче на вријеме како би избјегли потешкоће у испоруци током лоших временских услова.
Када је ријеч о факторима који највише утичу на формирање цијене, Мухамед Хелаћ је навео да трошкови производње у овој бранши током зимских мјесеци значајно расту, што се директно одражава на коначну цијену пелета и других врста огрева. Таква је динамика, како је додао, уобичајена за тржиште и присутна је и у земљама Европске уније.
Говорећи о начинима за дугорочно рјешавање проблема доступности и цијена, Мухамед Хелаћ је рекао да без заједничке иницијативе свих релевантних институција у БиХ нема одрживог рјешења.
Фирма "Дрвосјеча" је раније предложила опцију формирања робних резерви пелета те субвенције грађанима кроз рефундацију дијела трошкова. Међутим, нагласио је да смањена понуда уз повећану потражњу у 2026. години може изазвати озбиљне посљедице.
