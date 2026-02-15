Logo
Вилмсов тумор - дијагноза која мијења живот читаве породице

АТВ

15.02.2026

19:25

0
Љубица Васкрсић
Фото: АТВ

Љубица Васкрсић из Лопара, мајка седмогодишњег дјечака, након низа прегледа и сумњи суочила се са дијагнозом која је промијенила њихов живот.

Суочила се с тешком дијагнозом за свог сина: Вилмсов тумор.

"Довели смо га за Бањалуку, био је ту 11 дана урађен је ЦТ и одмах је жена знала да је Вилмсов тумор, био је доста велик, хемотерапије, И операција у Београду", рекла је Љубица Васксрић.

Све је почело након слијетања с пута и повреде с лијеве стране трбуха. Први симптоми поспаност, губитак апетита... сумњала је да је проблем већи од алергије и могућег хематома.

"Приликом слетања с пута гдје је задобио од појаса ударац у лијеву страну, гдје је послије седам дана, само је превриштао ноћ, боли, почео да повраћа", прича Љубица.

Савремена медицина у Републици Српској посљедњих година биљежи значајан напредак у лијечењу малигних обољења код дјеце, разлог дијелом лежи у бржој дијагностици и бољој едукацијИ. Али стручњаци упозоравају и на друге факторе као што су генетске предиспозиције, загађења, нездрав начин живота.

"Симптоми су некад потпуно општи, малаксалост, губитак апетита, слабост, нејасна температура, чак некада немате промјене ни у налазима, чак некад пацијенти, дођу и са уредним налазима, али наравно на основу неких претрага ми то успијемо доказати", рекла је Јелица Предојевић Самарџић.

Значајна подршка је и боравак у Родитељској кући "Искра". свакодневна путовања од три сата на терапије додатно је исцрпљујућа. Осим смјештаја, Љубици је немјерљива и међусобна подршка родитеља.

Доста значи када имаш с ким да поразговараш, подијелиш савјет, увијек смо упућени једни у друге, све знамо како и шта.

Ако имају и најмању сумњу да са њиховим дјететом нешто није у реду, родитељи треба да истрају и до краја испитају узрок поручила је Љубица. И инстинкт не треба игнорисати, а са дјецом отворено разговарати.

тумор

