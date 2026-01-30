Индијски дјечак-пророк види доба велике глади, а једна година мијења све!

Извор:
30.01.2026
Као чудо, стекао је славу након што су се нека његова предвиђања — укључујући и пандемију — поклопила са стварним догађајима.
Сада је изнео ново, узнемирујуће пророчанство које, како тврди, погађа цијели свијет. Упозорава да долази период велике нестабилности — како економске, тако и природне — који би могао имати озбиљне посљедице по човјечанство. Говори о могућим катастрофама, геополитичким сукобима и природним непогодама, позивајући људе да се припреме духовно, али и практично.
Глад, хаос и велики преокрет, али и нада, сигурност и ново златно доба. Космос је рекао своје, а ријечи младог пророка из Индије уздрмале су планету!
Абигја Ананд, чудо од дјетета и астролог који је већ шокирао свијет својим тачним предвиђањима, сада најављује оно што нико не жели да чује, али сви морају да знају.
Према ријечима младог пророка, свијет улази у најизазовнији циклус у посљедњих неколико стотина година. До 2040-их, храна ће бити највриједнији ресурс на планети. Више него нафта. Више него злато. Више него технологија. Биће то ново мерило моћи.
Криза хране достићиће врхунац 2039. и 2040. године. Људи ће се враћати пољопривреди, природи и селу. Економије и геополитика вртеће се око једног питања: ко има довољно хране?
Али ово није крај. Слиједи препород! Ананд поручује да ће човјечанство успети да преброди незапамћену олују, али само ако се удружи, почне рационално да користи ресурсе и научи да живи у складу са Земљом.
Према Анандовом виђењу, већ смо ушли у дводеценијски прелазни период. Он ће бити изазован, али и пун прекретница. Технологије се повлаче, природа се буди. Градови више нису центар света, села и земље преузимају примат.
Такозвани „ресет природе“ кренуо је већ од 2025. и доноси необичне феномене широм света, нарочито у три критичне тачке: Јужнокинеском мору, источном Индијском океану и подручју Сан Франциска.
