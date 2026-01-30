Logo
Large banner

Индијски дјечак-пророк види доба велике глади, а једна година мијења све!

Извор:

Крстарица

30.01.2026

13:40

Коментари:

0
Индијски дјечак-пророк види доба велике глади, а једна година мијења све!
Фото: Francesco Ungaro/Pexels

Као чудо, стекао је славу након што су се нека његова предвиђања — укључујући и пандемију — поклопила са стварним догађајима.

Сада је изнео ново, узнемирујуће пророчанство које, како тврди, погађа цијели свијет. Упозорава да долази период велике нестабилности — како економске, тако и природне — који би могао имати озбиљне посљедице по човјечанство. Говори о могућим катастрофама, геополитичким сукобима и природним непогодама, позивајући људе да се припреме духовно, али и практично.

Глад, хаос и велики преокрет, али и нада, сигурност и ново златно доба. Космос је рекао своје, а ријечи младог пророка из Индије уздрмале су планету!

Абигја Ананд, чудо од дјетета и астролог који је већ шокирао свијет својим тачним предвиђањима, сада најављује оно што нико не жели да чује, али сви морају да знају.

Храна постаје ново злато

Према ријечима младог пророка, свијет улази у најизазовнији циклус у посљедњих неколико стотина година. До 2040-их, храна ће бити највриједнији ресурс на планети. Више него нафта. Више него злато. Више него технологија. Биће то ново мерило моћи.

Године које ће промијенити планету

Криза хране достићиће врхунац 2039. и 2040. године. Људи ће се враћати пољопривреди, природи и селу. Економије и геополитика вртеће се око једног питања: ко има довољно хране?

Али ово није крај. Слиједи препород! Ананд поручује да ће човјечанство успети да преброди незапамћену олују, али само ако се удружи, почне рационално да користи ресурсе и научи да живи у складу са Земљом.

Нова ера почела 2025. године

Према Анандовом виђењу, већ смо ушли у дводеценијски прелазни период. Он ће бити изазован, али и пун прекретница. Технологије се повлаче, природа се буди. Градови више нису центар света, села и земље преузимају примат.

Такозвани „ресет природе“ кренуо је већ од 2025. и доноси необичне феномене широм света, нарочито у три критичне тачке: Јужнокинеском мору, источном Индијском океану и подручју Сан Франциска.

(крстарица)

Подијели:

Тагови:

Индија

дјечак пророк

доба велике глади

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пас четири дана чувао тијело погинулог власника

Друштво

Пас четири дана чувао тијело погинулог власника

2 д

0
Шири се нови вирус из Индије: Смртност је велика, а лијека нема

Свијет

Шири се нови вирус из Индије: Смртност је велика, а лијека нема

2 д

0
Француз са магарцима путује кроз Херцеговину

Занимљивости

Француз се одлучио за необично путовање: Кроз Долину Неретве на магарцу иде према Индији

3 д

0
У паду авиона погинуо индијски политичар

Свијет

Погинуо познати политичар у паду авиона, огласио се и премијер

3 д

0

Више из рубрике

Захарова: ЕУ и Запад одавно навикли да обмањују

Свијет

Захарова: ЕУ и Запад одавно навикли да обмањују

1 д

0
Путин ратификовао споразум са Бјелорусијом о заштити грађана од прогона

Свијет

Путин ратификовао споразум са Бјелорусијом о заштити грађана од прогона

1 д

0
ЕУ изгубила суверенитет у свим кључним сферама

Свијет

ЕУ изгубила суверенитет у свим кључним сферама

1 д

0
Будимпешта ће наћи начин да заобиђе забрану увоза руског гаса

Свијет

Будимпешта ће наћи начин да заобиђе забрану увоза руског гаса

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

09

Ратовао у БиХ, осуђени терориста, сада хоће у Градско вијеће Бирмингема

21

57

Људи гледали свађу Новака и Јелене Ђоковић: Дуго смо глумили

21

52

Стиже бомба: Милиони на удару смртоносне олује

21

41

Ово су наводне фотографије Српкиње Бојане Бањац из Епстајнових фајлова

21

27

Мило Ђукановић проговорио о његовом имену у фајловима Џерија Епстајна

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner