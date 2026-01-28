Logo
Невиђени блам у студију: ''Јагње је младунче бика, телетина се добија од јарца''

Мондо.рс

28.01.2026

20:51

0
Амиџи шоу
Фото: YouTube/Screenshot/Zadruga

Учесници ријалитија Анели Ахмић, Маја Маринковић и Урош Станић поштено су се синоћ избламирали одговарајући у емисији Амиџи шоу о животињама.

Због њихових одговора смијали су се сви у студију, а многи истичу да се изјаве скандалозне и да поменути учесници не знају основне ствари.

Лука Дончић-10092025

Кошарка

Које су жеље Луке Дончића?

"Наброј три домаће животиње које су уз то и птице", гласило је прво питање, а тачан одговор дала је Маја.

"Кокошка, патка, гуска", рекла је она, а Анели је насмијала све у студију.

"Галеб, канаринац", као из топа је одговорила Ахмићева.

"Од које животиње се добија телетина? Од јарца, телета или овце?", гласило је сљедеће питање.

Болница

Здравље

Све више тинејџера добија мождани удар, бројни смртни случајеви: Сумња се да је разлог овај напитак

"Од јарца! Јарац кад прави телету бебу добије мало јагње", објашњавала је Анели, док се водитељ ваљао од смијеха, као што се може и видјети на снимку.

"Како се зове младунче коња и кобиле?", гласило је питање на које је Анели одговорила:"Пони", а када су је питали којих је животиња младунче јагње, рекла је:

"Овце и бика", одговорила је Анели.

Amidži šou

Анели Ахмић

