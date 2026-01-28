Невиђени блам у студију: ''Јагње је младунче бика, телетина се добија од јарца''

Извор:
Мондо.рс
28.01.2026
20:51
Учесници ријалитија Анели Ахмић, Маја Маринковић и Урош Станић поштено су се синоћ избламирали одговарајући у емисији Амиџи шоу о животињама.
Због њихових одговора смијали су се сви у студију, а многи истичу да се изјаве скандалозне и да поменути учесници не знају основне ствари.
"Наброј три домаће животиње које су уз то и птице", гласило је прво питање, а тачан одговор дала је Маја.
"Кокошка, патка, гуска", рекла је она, а Анели је насмијала све у студију.
"Галеб, канаринац", као из топа је одговорила Ахмићева.
"Од које животиње се добија телетина? Од јарца, телета или овце?", гласило је сљедеће питање.
"Од јарца! Јарац кад прави телету бебу добије мало јагње", објашњавала је Анели, док се водитељ ваљао од смијеха, као што се може и видјети на снимку.
"Како се зове младунче коња и кобиле?", гласило је питање на које је Анели одговорила:"Пони", а када су је питали којих је животиња младунче јагње, рекла је:
"Овце и бика", одговорила је Анели.
