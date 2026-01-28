Славко пронашао новчаник и вратио студенту: "Ако ти треба новца, даћу ти ја"

28.01.2026
20:26
Коментари:0
Јерко Леко из Мостара је мислио да је његов новчаник са свим документима и новцем заувијек изгубљен, када му је испао из јакне док је возио тротинет, али људски гест Славка Миличевића вратила му је не само документе, већ и вјеру у поштење и доброту у свакодневном животу.
Јерко Леко тог дана преузимао је пошту. Новчаник је ставио у лијеви џеп јакне која није била закопчана и наставио возити тротинетом. На шеталишту је мало брже возио тротинет, те наишао на препреку и увјерен је да му је тада новчаник испао. Када је схватио да је изгубио новчаник окренуо се и вратио, али било је јасно да га је готово немогуће пронаћи.
"Одмах сам се окренуо, вратио се, али то је оно к’о да си бацио иглу у пласт сијена", рекао је Јерко за портал "Истина Медиа".
Без панике, одмах је блокирао картице и пријавио губитак полицији, увјерен да ће морати поновно вадити све документе.
Да би повећао шансе за проналазак, Јерко је објавио апел у Facebook групи Продаја Мостар. Написао је да је изгубио новчаник са свим документима и одређеном свотом новца на релацији Мепас – Хотел Мостар – Шетница – СПЦ Рондо. Оставио је свој број телефона и замолио да га контактирају ако је неко пронашао новчаник, наглашавајући да му новац није приоритет, али да су документи кључни, те да је проналазачу загарантована награда.
"Вјерујем да има добрих људи", истакао је Јерко у својој објави на Facebook групи.
Након неког времена, Славко Миличевић, иначе судски полицајац, контактирао је Јерка Леку преко Инстаграма.
"Новчаник су ми донијели неки странци, Кинези, Јаманци, нешто тако. Уопће нисам размишљао да не вратим новчаник, отворио сам га и нашао његову особну да видим ко је. Одмах сам истог пронашао на Инстаграму и назвао га. Да будем сигуран да ли се ради о правој особи, питао сам да ли је нешто изгубио. Исти је одговорио да је изгубио новчаник", рекао је Славко за поменути портал.
Јерко је стигао на мјесто сусрета у року од 10 до 15 минута, а Славко му је предао новчаник.
Сви документи и картице били су ту, али новца више није било.
"Претпостављам да је нетко на шетници нашао новчаник, узео новац и бацио новчаник", казао је Јерко.
"Ако ти треба новаца, ако хоћеш, дат ћу ти ја. Знам како је кад немаш", рекао је Славко Јерки мислећи да је студент и суосјећајући с њим.
"Рекао сам му да не треба, да се бавим фитнесом и да ћу већ зарадити", рекао је Јерко.
Јерко је одбио помоћ, а Славко је без размишљања одбио било какву награду, сретан што је могао помоћи.
"Новац нећу узети ни случајно, драго ми је да сам те пронашао и предао новчаник, а најбитније је да су сви документи ту", казао је Славко Јерки.
"За новац сам рекао да је то нешто што дође и прође, јер ће се опет зарадити. Мени су најважније биле ријечи – сви документи су ту. То је заправо било највеће олакшање", истакао је Јерко.
Прича о Јерки Леки и Славку Миличевићу показује да су емпатија, али и многе сличне на друштвеним мрежама показују да су поштење и племенитост још увијек стварни, и да мале гесте враћају вјеру у људе.
Друштво
5 ч0
Друштво
7 ч0
Друштво
8 ч0
Друштво
11 ч0
Најновије
Најчитаније
21
05
21
00
21
00
20
58
20
51
Тренутно на програму