Медицинарима у Српској стиже повећање плата

03.03.2026
19:24
Од првог априла најмање 5% свима, а онда у јулу још по 250 марака на плату, али само за медицинаре не за администрацију које је више од 30% у здравству.
"Мислимо да ће доћи до раслојавања радника и усложњавање ситуације у самом здравству", рекао је Милош Пурковић, предсједник Синдиката здравља и социјалне заштите Републике Српске.
И то 5% је мало, јасна је дугогодишња медицинска сестра Рада из Требиња каже свака спремачица било y којој фирми има већу плату од медицинске сестре.
"Синдикат тражи повећање плате најмање 20% и са тим не би смо добили нешто значајно. Најбоље, системско рјешење за здравство јесте поновно увођење колективног преговарања", рекао је Радосава Пиштињат, Самостални струковни синдикат радника у здравству Републике Српске.
Док је било колективног уговора, коефицијенти су били праведнији, јасна је Рада. Синдикати се надају да ће договори и преговори уродити плодом, кажу свака марка је значајна.
"Са овим повећањем ако би било како ми сматрамо да би требало донекле би се задовољиле потребе радника па би имали једну мирнију ситуацију у наредном периоду", рекао је Милош Пурковић, предсједник Синдиката здравља и социјалне заштите Републике Српске.
Састанци у Министарству нису преговори више личе на информативне разговоре, жале се синдикати. Тако је како је каже им ресорни министар. Ален Шеранић. АТВ-у објашњава да ће се у здравству примијенити сличан сценарио као у полицији, уводи се здравствени додатак 250 марака нето.
"Сума сумарум када би смо ми то размотрили тих 5% ма овај сам нето износ од 250 марака који када се прерачуна у поступке је другачији у зависности од висине плате али се он може кретати од неких 10 па до 18 или 20% у зависности од саме плате здравствених радника", рекао је Ален Шеранић, министар здравља и социјалне заштите Републике Српске.
Ово ће све буџет коштати скоро 80 милиона марака на годишњем нивоу. Од 1300 до 1500 марака са свим додацима износи плата медицинске сестре у Српској, доктори имају 1000 марака више.
