Додик разговарао са Флином о глобалним изазовима и промјенама

Аутор:АТВ
03.03.2026
18:01
Коментари:2
Милорад Додик, предсједник СНСД-а разговарао је генералом Мајклом Флином о глобалним изазовима и промјенама.
"Ручак са генералом Мајклом Флином, истакнутим гостима из Сједињених Америчких Држава, предсједником Скупштине Црне Горе Андријом Мандићем, сарадницима и Његовим преосвештенством владиком Савом био је наставак отворених и садржајних разговора о глобалним изазовима и промјенама које обликују савремени свијет, "рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
Додик каже да је важно разговарати о шансама које се отварају и о мјесту Републике Српске у новом поретку односа.
"У времену убрзаних геополитичких помјерања, важно је разговарати о шансама које се отварају и о мјесту Републике Српске у новом поретку односа. Република Српска остаје стабилан партнер, посвећен дијалогу, сарадњи и очувању својих вриједности и интереса", нагласио је Додик.
Ручак са генералом Мајклом Флином @GenFlynn , истакнутим гостима из Сједињених Америчких Држава, предсједником Скупштине Црне Горе Андријом Мандићем @AndrijaMandicDF , сарадницима и Његовим преосвештенством владиком Савом био је наставак отворених и садржајних разговора о… pic.twitter.com/Im4eR2I6I0— Милорад Додик (@MiloradDodik) March 3, 2026
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
9 ч1
Република Српска
9 ч15
Република Српска
10 ч1
Република Српска
23 ч9
Република Српска
2 ч2
Република Српска
3 ч9
Република Српска
5 ч9
Република Српска
6 ч4
Најновије
Најчитаније
21
10
21
03
21
01
20
46
20
36
Тренутно на програму