Додик разговарао са Флином о глобалним изазовима и промјенама

АТВ

АТВ

03.03.2026

18:01

Додик разговарао са Флином о глобалним изазовима и промјенама
Фото: X / MiloradDodik

Милорад Додик, предсједник СНСД-а разговарао је генералом Мајклом Флином о глобалним изазовима и промјенама.

"Ручак са генералом Мајклом Флином, истакнутим гостима из Сједињених Америчких Држава, предсједником Скупштине Црне Горе Андријом Мандићем, сарадницима и Његовим преосвештенством владиком Савом био је наставак отворених и садржајних разговора о глобалним изазовима и промјенама које обликују савремени свијет, "рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

Додик каже да је важно разговарати о шансама које се отварају и о мјесту Републике Српске у новом поретку односа.

"У времену убрзаних геополитичких помјерања, важно је разговарати о шансама које се отварају и о мјесту Републике Српске у новом поретку односа. Република Српска остаје стабилан партнер, посвећен дијалогу, сарадњи и очувању својих вриједности и интереса", нагласио је Додик.

Милорад Додик

Мајкл Флин

Коментари (2)
