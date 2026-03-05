Како сузбити породично насиље?

Аутор:Зорица Петковић
05.03.2026
19:39
Породично насиље не јењава. Највише насиља већ годинама подносе супруге, потом је највише сукоба, у бројкама, на релацији родитељи –дјеца.
Насиље трпе и невјенчане супруге као и бивше партнерке. Само у протеклој години 13 лица је задобило тешке тјелесне повреде, њих 433 је лакше повријеђено, а троје је изгубило живот, званични су подаци МУП-а Српске. Када би се свако веће насиље пријавило извјесно је да би бројке биле још фрапантније. Свако насиље, децидни су у МУП-у, мора се пријавити јер се само тако може спријечити најгоре.
"Насиље у породици у прошлој години починило је 1.057 лица над 1.337 жртава. Припадници Министарства унутрашњих послова Републике Српске по запримају пријаве да је почињено насиље у породици поступају одмах, без одлагања предузимајући Законом све предвиђене мјере и радње како би заштитили жртву и пружили јој помоћ која јој је у том тренутку потребна, а насилник ставио под контролу", навод из МУП-а.
Када се насиље понавља, Сигурна кућа постаје једино уточиште и често посљедња одбрана од фемицида. Од 2007.у Сигурној кући је боравило преко 1100 жена и дјеце. Сваки спасен живот је побједа.
„ Оног тренутка када пријаве насиље жртве су у највећем ризику од понављања насиља. У посљедњем периоду од августа 2023. Када је био стравичан фемицид у Градачцу највећи број збринутих жена и дјеце су управо разлози били та повећана несигурност, угрожена животна безбједност жена и дјеце“ , рекла је Амела Башић- Томић, менаџер Сигурне куће, Фондација Удружене жене Бањалука.
Фемицид као термин за родно мотивисано убиство жена уведен је у кривичне законе бројних земаља, има га и Турска. Иако не би било лоше да се термин законски уведе и код нас ту би могло да дође до других проблема, сматрају поједини правници.
“ Био би проблем што би се у сваком случају морало доказивати да је извршено кривично дјело убиства, да је извршилац убиства имало жељу да изврши убиство само зато што је имало жељу да убиство почини јер је особа жена. Ми тренутно у нашем Кривичном закону имамо одређена кривична дјела убиство и тешко убиство гдје се може подвести убиство жене управо из тих разлога“ , рекао је Игор Кањски, адвокат.
Како би се стало у крај породичном насиљу и евентуално спријечио фемицид Влада Српске усвојила је и Стратегија за сузбијање насиља у породици до 2032 године. Циљеви су, наводи се, да се постигне нулти степен толеранције на насиље у породици и да се насиље у породици третира као и друго кривично дјело, уз оштре казне.
