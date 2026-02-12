Logo
Large banner

У једном дану три сједнице: Заказана и 32. посебна у уторак

Извор:

АТВ

12.02.2026

13:27

Коментари:

0
У једном дану три сједнице: Заказана и 32. посебна у уторак
Фото: АТВ

Колегијум НСРС заказао је 32. посебну сједницу Скупштине одмах по окончању 31. посебне која ће се одржати 17. фебруара. Након окончања посебних, биће настављена редовна сједница.

На дневном реду 32. сједнице је избор потпредсједника Владе Републике Српске, а на дневном реду 31. је Информација о стању у сектору мљекарства и пољопривреде.

Након одржаних посебних сједница, биће настављена 17. редовна сједница НСРС.

Преостале тачке дневног реда Седамнаесте редовне сједнице Народне скупштине:

30. Извјештај о раду Правобранилаштва Републике Српске 01.01.2024. - 31.12.2024. године;

31. Извјештај о пословању Инвестиционо - развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука и фондова за 2024. годину, са извјештајем независног спољног ревизора;

32. Захтјев Одбора за ревизију Народне скупштине Републике Српске за доношење одлуке о вршењу посебне ревизије Завода за изградњу а.д. Бања Лука;

33. Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Републичке управе цивилне заштите за период 01.01 – 31.12.2023. године, број:РВ031-24;

34. Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Града Бијељина за период 01.01 – 31.12.2023. године, број:РВ045-24;

35. Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Града Бања Лука за период 01.01 – 31.12.2023. године, број:РВ042-24;

36. Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Града Приједор за период 01.01 – 31.12.2023. године, број:РВ065-24;

37. Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча за период 01.01 – 31.12.2023. године, број: РВ083-24;

38. Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Јавне здравствене установе „Апотека Градишка“ за период 01.01 – 31.12.2023. године, број: РВ084-24.

Подијели:

Тагови :

NSRS

sjednica

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Ако ико прави малверзације, онда то праве чланови ЦИК-а

3 ч

0
Majstor, zanatlija

Република Српска

На тржишту рада најтраженије занатлије

3 ч

0
Радончић: Додик и Цвијановић на међународном плану декласирали двојац Бећировић-Конаковић

Република Српска

Радончић: Додик и Цвијановић на међународном плану декласирали двојац Бећировић-Конаковић

4 ч

2
Замполију велика част што је боравио у Републици - жели да се САД и Српска још више зближе

Република Српска

Замполију велика част што је боравио у Републици - жели да се САД и Српска још више зближе

16 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

44

Пренос: Отварање новог Центра за онкологију и хематологију у УКЦ Републике Српске

14

42

Народ прича: Брачни пар Дринић

14

41

Дјевојчици ампутирана нога након несреће у Сарајеву

14

38

Додик: Марта Кос је потпуно небитна

14

28

Путинова заштита од државног удара: Све је на једном човјеку – дао му је потпуну контролу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner