У једном дану три сједнице: Заказана и 32. посебна у уторак

Колегијум НСРС заказао је 32. посебну сједницу Скупштине одмах по окончању 31. посебне која ће се одржати 17. фебруара. Након окончања посебних, биће настављена редовна сједница.
На дневном реду 32. сједнице је избор потпредсједника Владе Републике Српске, а на дневном реду 31. је Информација о стању у сектору мљекарства и пољопривреде.
Након одржаних посебних сједница, биће настављена 17. редовна сједница НСРС.
Преостале тачке дневног реда Седамнаесте редовне сједнице Народне скупштине:
30. Извјештај о раду Правобранилаштва Републике Српске 01.01.2024. - 31.12.2024. године;
31. Извјештај о пословању Инвестиционо - развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука и фондова за 2024. годину, са извјештајем независног спољног ревизора;
32. Захтјев Одбора за ревизију Народне скупштине Републике Српске за доношење одлуке о вршењу посебне ревизије Завода за изградњу а.д. Бања Лука;
33. Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Републичке управе цивилне заштите за период 01.01 – 31.12.2023. године, број:РВ031-24;
34. Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Града Бијељина за период 01.01 – 31.12.2023. године, број:РВ045-24;
35. Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Града Бања Лука за период 01.01 – 31.12.2023. године, број:РВ042-24;
36. Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Града Приједор за период 01.01 – 31.12.2023. године, број:РВ065-24;
37. Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча за период 01.01 – 31.12.2023. године, број: РВ083-24;
38. Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Јавне здравствене установе „Апотека Градишка“ за период 01.01 – 31.12.2023. године, број: РВ084-24.
