Нова пријава против бизнисмена из Дубице, оштетио фирму за 2,4 милиона КМ

Приједорска полиција поднијела је пријаву тужилаштву против Драгана Петраковића због сумње да је оштетио фирму ”Фит” из Козарске Дубице, чији је сувласник, за 2,46 милиона марака.
Петраковић је и прошле године пријављен да је исту фирму оштетио за 15,6 милиона марака.
У пријави се наводи да је Петраковић осумњичен да је починио кривична дјела незаконито поступање у привредном пословању и злоупотреба положаја одговорног лица.
”Он се сумњичи да је као одговорно лице правног лица из Козарске Дубице, у току 2024. године поступао на начин који је у супротности са дужностима у управљању имовином и средствима фирме, што је за посљедицу имало стицање противправне имовинске користи за друго правно лице, док је у периоду од 2015. до 2024. године без сагласности сувласника друштва омогућио да правно лице чији је био законски заступник плаћа обавезе за друго правно лице из Бањалуке”, саопштено је из ПУ Приједор.
Додају да је извршењем ових кривичних дјела осумњичени оштетио правно лице за износ од 2.462.826,36 КМ, истовремено остварујући противправну имовинску корист за себе и друго правно лице из Бањалуке у чију корист је поступао.
