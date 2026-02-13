Logo
Large banner

Нова пријава против бизнисмена из Дубице, оштетио фирму за 2,4 милиона КМ

Извор:

АТВ

13.02.2026

12:57

Коментари:

0
МУП Републике Српске, полиција, грб
Фото: АТВ

Приједорска полиција поднијела је пријаву тужилаштву против Драгана Петраковића због сумње да је оштетио фирму ”Фит” из Козарске Дубице, чији је сувласник, за 2,46 милиона марака.

Петраковић је и прошле године пријављен да је исту фирму оштетио за 15,6 милиона марака.

У пријави се наводи да је Петраковић осумњичен да је починио кривична дјела незаконито поступање у привредном пословању и злоупотреба положаја одговорног лица.

”Он се сумњичи да је као одговорно лице правног лица из Козарске Дубице, у току 2024. године поступао на начин који је у супротности са дужностима у управљању имовином и средствима фирме, што је за посљедицу имало стицање противправне имовинске користи за друго правно лице, док је у периоду од 2015. до 2024. године без сагласности сувласника друштва омогућио да правно лице чији је био законски заступник плаћа обавезе за друго правно лице из Бањалуке”, саопштено је из ПУ Приједор.

Новац

Хроника

Дубичанин осумњичен за злоупотребу ”тешку” 15,6 милиона марака

Додају да је извршењем ових кривичних дјела осумњичени оштетио правно лице за износ од 2.462.826,36 КМ, истовремено остварујући противправну имовинску корист за себе и друго правно лице из Бањалуке у чију корист је поступао.

fit inox

Хроника

Ко је бизнисмен пријављен за штету од 15,6 милиона КМ

Подијели:

Тагови :

злоупотреба положаја

Oštetio firmu

finansijske malverzacije

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Влада Републике Српске

Република Српска

Влада Српске: Поводом Сретења у понедјељак нерадни дан

5 ч

2
Петровић: Неистина да је упућен било какав захтјев за слијетање авиона Владе Српске у Њемачку

Република Српска

Петровић: Неистина да је упућен било какав захтјев за слијетање авиона Владе Српске у Њемачку

6 ч

0
Још три тужилачке позиције у Приједору

Република Српска

Још три тужилачке позиције у Приједору

6 ч

0
МУП издао обавјештење: Не постоји опасност, нема разлога за узнемиреност

Република Српска

МУП издао обавјештење: Не постоји опасност, нема разлога за узнемиреност

8 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

54

Цвијановић са америчким амбасадором при УН

17

42

Пеков о Бриселу: Политички кратковиди

17

36

Цвијановић на Минхенској конференцији: Прилика да објасним одређене ствари о БиХ

17

25

Шмитова одлука неуставна: Уставноправна комисије јасна

17

24

Нивес Целзијус открила у чијем друштву ужива: Мазили смо се цијело јутро

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner