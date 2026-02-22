Пандемија гојазности све чешће погађа дјецу

Аутор:Теодора Беговић
22.02.2026
19:27
Коментари:0
Гојазност је хронична болест која се лијечи доживотно уз адекватне лијекове, правилну исхрану, редовну физичку активност, понекад и операцијом.
Поред неправилне исхране и недовољне физичке активности, водећи узрок гојазности је генетика. Често долази у пратњи других обољења. Алармантна ситуација је да овај проблем све више погађа дјецу већ у раном узрасу.
"Могу да буду и неки други узроци, у смислу неких болести, ендокринолошки, узимање одређених лијекова, стрес, нередован сан...Све су то неки од узрока који могу да узрокују гојазност", каже Ивона Рисовић, ендокринолог.
Пекарски производи, слаткиши и грицкалице– омиљена храна већини дјеце, али и проблем који кад се удружи са недовољном физичком активности доводи до гојазности код најмлађих. Нутриционисти поручују да родитељи морају изградити темељ здравих прехрамбених навика код дјеце и да у томе морају бити истрајни.
"Јако је важно колико често ћете му понудити здраву храну. Често родитељи кажу он то не воли па му ни не дајем. Ја питам када сте задњи пут понудили, а они кажу прије годину дана. Трба покушавати на сваких 15 дана. Дјеци треба давати потаж чорбе јер кроз то унесу доста поврћа које можда не би појели да их виде на тањиру", рекла је Гордана Љољић Долић, нутрициониста.
Претјерана употреба телефона и мање спортских активности довела је до тога да су новије генерације моторички све мање способне. Наставници физичког васпитања истичу да два часа недјељно није довољно и да бисмо требали слиједити примјере из окружења и увести већи број часова физичког васпитања.
"Наша школа броји преко 920 ученика од чега је једва да кажем 6 до 10 одсто моторички на просјеку и минимуму, а остало је све лоше. Ми сад имамо ситуацију да ми дјецу данас не можемо да оцјенимо као прије 10, да не кажем 20 година, јер да их оцјењујемо истим критеријумом све би биле јединице и двице", рекао је Миленко Родић, наставник физичког васпитања.
Претјерана екранизација и неадекватна реакција на девијације у друштву довеле су до статичности, а касније и гојазности младих људи, истичу социолози.
"Ми данас имамо све више гојазне дјеце управо због тих њихових лоших животних навика, због њиховог статичног начина живота и свега оног што млад човјек не би требао да буде. Од младог човјека се очекује да буде динамичан, да је стално у неком покрету, да буде пун енергије", каже Владимир Васић, социолог.
Тјелесна тежина није важна само због физичког изгледа, већ примарно због здравља. Гојазност доводи до озбиљних здравствених обљења зато је неопходно на вријеме водити рачуна о томе. Обавезна физичка активност, редовна три главна оброка, исхрана базирана на поврћу, воћу, месу и млијечним производима – темељ су здравих прехрамбених навика и здравог живота.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
3 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
5 ч0
Друштво
6 ч0
Најновије
Најчитаније
20
58
20
50
20
40
20
27
20
24
Тренутно на програму