Воћари у проблему: Недостатак радне снаге

Аутор:Теодора Беговић
22.02.2026
19:24
Коментари:0
Воћари се суочавају са великим проблемом – недостатком радне снаге. У току је зимска резидба која игра значајну улогу у здрављу воћки. Посао резача захтијева физичку снагу, знање и искуство, а таквих људи је све мање. Док се једни одлучују за увоз радне снаге, претежно из Србије, други одустају од овог занимања.
"Воћарство у Републици Српској се налази у фази пада јер нема радне снаге. Доста радника се увози из Србије и Бугарскеза резидбу и бербу. Један од разлога зашто већина наших воћара и произвођача одустаје од производње и воћарстава јесте управо недостатак радне снаге, каже Златан Ристић, Институт за генетичке ресурсе УНИБЛ.
Недостатак резача није једини проблем, истичу воћари. Недостаје берача и људи који ће одржавати воћњаке. Проблем виде и у увозу воћа којег већ има на нашим просторима. Жале се и на дневнице. Тренутна минимална дневница резача је између 130 и 150 марака.
"То је јако захтијеван посао, прије свега, треба то научити, а за то је потребно вријеме и доста искуства. Тај посао треба вољети, али ако неко има прилику да оде и ради у иностранству гдје ће бити боље плаћен, већина људи којима се пружи прилика ће отићи", рекао је Бојан Кецман, стручни сарадник за пољопривреду у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.
Воћарство је хљеб са седам кора, кажу воћари. Захтијева доста улагања, што не буде увијек исплативо.
"Према процјенама Удружења воћара Републике Српске одржавање једног хектара воћњака износиће око 45 хиљада марака, у то рачунам и резидбу и прскање, бербу и све заштите", рекао је Бојан Кецман, стручни сарадник за пољопривреду.
Према прогнозама, временске прилике ове године ићи ће на руку воћарима, али остаје неријешено питање недостатка радне снаге. Једно од рјешења која се предлажу јесте увођење механизованих процеса, тј. механичка берба и резидба.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
