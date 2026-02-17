Logo
m:tel dodijelio stipendije 16. generaciji: Ulaganje u znanje je ulaganje u sigurnu budućnost ICT sektora

17.02.2026

16:35

Komentari:

0
Foto: Ustupljena fotografija

m:tel je dodijelio stipendije 16. generaciji studenata koji će, pored finansijske podrške, dobiti i priliku za zaposlenje u kompaniji. Kroz program m:stipendija do sada je prošlo više od 250 mladih ljudi, a većina njih danas gradi svoju karijeru upravo u m:tel-u.

Ove godine stipendije su dodijeljene studentima Elektrotehničkog fakulteta u Banjaluci i Istočnom Sarajevu, Fakulteta elektrotehnike u Tuzli, Prirodno-matematičkog fakulteta u Banjaluci i, po prvi put, Saobraćajnog fakulteta u Doboju.

Stipendije je uručila generalna direktorka kompanije Jelena Trivan, istakavši da je ulaganje u mlade i obrazovanje ulaganje u budućnost, naročito u oblastima koje se ubrzano razvijaju. „Zemlja koja ulaže u mlade i obrazovanje ima budućnost. Fakulteti često, zbog realnih ograničenja, ne mogu uvek da prate brze tehnološke promene, ali zato postoji m:tel, koji to može i čini. Naši stipendisti imaju priliku da prate najsavremenija tehnološka riješen ja", poručila je Trivan i naglasila da se porodica m:stipendista ove godine širi na nove fakultete i studijske programe, te da je ohrabrujuće što apsolutnu većinu stipendista u posljednjim generacijama čine djevojke, koje sve snažnije grade svoju poziciju u ICT sektoru.

U ime stipendista, Ana Kondić sa PMF-a u Banjaluci istakla je da stipendija predstavlja potvrdu dosadašnjeg rada i snažan podsticaj za dalje profesionalno usavršavanje, dok je Đorđe Simić sa ETF-a u Banjaluci naglasio da mladim ljudima mnogo znači kada kompanija poput m:tel-a prepozna njihov potencijal i pruži im priliku da svoje znanje dodatno razvijaju.

Kao m:stipendisti, odabrani studenti ostvaruju pravo na mjesečnu stipendiju u iznosu od 300 KM, odnosno 400 KM za studente smjera Telekomunikacije na ETF-u Banjaluka. Pored finansijske podrške, program uključuje stručnu praksu uz mentore iz oblasti telekomunikacija i IT-a, kao i obezbijeđen smještaj tokom trajanja prakse za studente koji dolaze iz drugih gradova. m:stipendija tako predstavlja mnogo više od finansijske pomoći - ona je realna startna pozicija za karijeru u kompaniji m:tel.

Program m:stipendija već 16 godina predstavlja snažnu vezu između akademskog znanja i realnog poslovnog okruženja, pružajući mladim talentima priliku da se profesionalno razvijaju uz mentore iz oblasti telekomunikacija i IT-a, te da po završetku studija imaju jasnu perspektivu zaposlenja.

Stipendisti 16. generacije su:

Elektrotehnički fakultet Banja Luka - Slaviša Petrović, Nikolina Ljubičić, Milica Stupar, Đorđe Simić, David Trivić, Mateja Šolak Dijana Piljević.

Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo - Andrea Šešlija, Ana Kovačević, Milena Tanasković, Miljana Zirojević i Ilijana Kovač.

Fakultet elektrotehnike Tuzla - Hasan Avdić.

Prirodno-matematički fakultet Banja Luka - Nikolina Ćatić i Ana Kondić.

Saobraćajni fakultet Doboj - Ivana Vuković i Milica Trifunović.

