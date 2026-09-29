Dodik i Minić sa Putinom: Nismo dozvolili uvođenje viza za građane Ruske Federacije

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i lider SNSD-a Milorad Dodik sastali su se danas u Moskvi sa predsjednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom.

Na početku, Dodik je istakao da BiH nije uvela sankcije Ruskoj Federaciji zbog protivljenja iz Srpske.

"Ja znam da je to na simboličkom nivou, ali to je BiH nije uradila. Mi i dalje održavao vojnu neutralnost, jasno kažemo ne za NATO integracije.

U ovom trenutku EU traži od zemalja Balkana da se uvedu vize Ruskoj Federaciji, a mi smo to odbili i nismo dali saglasnost. U Sarajevu to žele da urade, ali mi smo rekli da nećemo i u tom pogledu ćemo to nastavi da radimo", rekao je Dodik.

Dodik je predložio i ako bude moguće, da se organizuje jednom godišnje zajednička sjednica Vlada Republike Srpske i Ruske Federacije.

"Naša saradnja je institucionalizova. Prije par dana je bila komisija Rusije za saradnju sa BiH i drago mi je što smo uspjeli da napravimo dobre pomake i mislim da bi mogli da to produbljavamo na institucionalnom nivou.

Ja vas molim da razmotrite, ako je moguće da se formira visoki savjet koji bi činili predsjednici republika i premijer kako bi jednog godišnje razmotrili to što radimo na tom visokom nivou. Predlažem da ako je to moguće sa vaše strane da jednom godišnje organizujemo sjednicu Vlada", rekao je Dodik.