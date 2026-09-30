Dodik i Minić u šetnji Crvenim trgom nakon uspješnog i sadržajnog dana

Foto: X/Milorad Dodik

Nakon uspješnog i sadržajnog dana šetnja Crvenim trgom, napisao je predsjednik Milorad Dodik na društvenim mrežama.

"Moskva je uvijek posebna, a susreti i razgovori koje smo imali potvrđuju značaj nastavka saradnje Republike Srpske i Rusije", kaže Dodik uz video u kojem šeta sa predsjednikom Vlade Republike Srpske Savom Minićem. View this post on Instagram A post shared by Milorad Dodik (@mdodik.official)

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