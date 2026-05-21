"Преспавао сам у једној просторији" Слоба Васић о ситуацији на аеродрому у Цириху

Слоба Васић тренутно се налази у психијатријској установи , одакле би требало да изађе сутра. Пјевач је прије неколико дана направио инцидент у авиону у алкохолисаном стању због чега је пребачен у Ургентни центар па на ВМА.
Након што је отрежњен Слоба је пребачен у Лазу Лазаревић гдје је већ неколико дана.
Међутим, Слоби изгледа да пут за Швајцерску често доноси проблеме, па је недавно након што слетио у Цирих и није могао да одржи наступ, већ је остављен да спава на аеродрому
У његовом пасошу није било мјеста да се удари печат, што је законом кажњиво, па га је полиција на аеродрому у Цириху задржала и није му дозволила да напусти зграду.
Самим тим, он се није појавио на наступу и остао је без новца, а првим јутарњим летом враћен је у Београд.
- Истина је да сам имао проблем на граници када сам слетио у Цирих. Умјесто да одем на наступ, морао сам цијелу ноћ да проведем на аеродрому. Преспавао сам у једној просторији и сутрадан сам се првим летом вратио у Београд - говорио је тада Слоба.
- Криво ми је што ме нису у Београду упозорили да бих на вријеме обавестио газду локала, гдје је требало да наступим. Извињавам се свим људима који су то вече били ускраћени за провод, као и власнику тамошње дискотеке - додао је том приликом пјевач за "Курир".
Васић је раније отворено говорио о својим психичким проблемима, као и борби са анксиозношћу, депресијом и зависношћу од лекова за смирење.
- Пио сам таблете против анксиозности и депресије, то је била борба. Мени је доктор преписао лијек, заправо кренуло је све од повишеног притиска који је у мом случају наследан. Са друге стране, буран и немиран живот су ми стварали стрес, нисам размишљао својом главом, водио сам се лијековима и тражио неки спас и утеху у томе, а заправо сам све гурао под тепих - испричао је својевремено Слоба.
Како је тада објаснио, проблеми су временом постајали све озбиљнији.
- Добио сам лијек за смирење, тако сам заправо почео. То је процес пакла, почео сам са једном таблетом, па ми се после тражила и друга, то иде у бескрај. Годинама се бориш са тим и хвала Богу, побједио. У почетку сам одлазио свако вече у болницу, нисам знао да ли ми је висок притисак на нервној бази. У болници су ми дали прво таблете за снижавање притиска, али пошто сам долазио неколико вечери јер су се јављали, мени непознати симптоми, онда су ми дали таблете за смирење. Прво сам пио један лијек, да бих после повећавао дозе - рекао је пјевач.
Васић је признао и да је дуго скривао проблем чак и од супруге Јелене, која му је касније постала највећа подршка током опоравка.
- Ја сам и њој ћутао о томе, борио сам се уз лијекове и једног дана сам јој све признао. Није то фаза за Лазу Лазаревића, није човјек луд, али просто нисам био стабилан. Кад сам јој рекао, одмах је тражила рјешење и ето… Уз њену помоћ и уз помоћ терапија Лаве, ја сам рјешио свој проблем. И зато причам сада о томе, да људи знају да има рјешења. Не пијем више лијекове, од седмог дана више не бројим. Заиста сам им захвалан - испричао је Васић раније за "Гранд".
