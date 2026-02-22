Mамдани обуставио саобраћај у Њујорку

Извор:
СРНА
22.02.2026
21:13
Коментари:0
Градоначелник Њујорка Зохран Мамдани наредио је обуставу цјелокупне градске саобраћајне мреже уочи велике сњежне олује која ће погодити сјевероисток Сједињених Држава.
"Њујорк се није суочио са олујом ових размјера у посљедњој деценији. Молимо Њујорчане да избјегавају сва непотребна путовања", саопштио је Мамдани.
Забрана се односи на сва путовања, осим хитних.
Више десетина милиона Американаца, од Вашингтона до сјеверне државе Мејн, спремају се за олују, а у појединим областима прогнозира се до 60 центиметара снијега.
Национална метеоролошка служба саопштила је да ће услови за формирање мећаве постојати од Мериленда до југоистока Нове Енглеске, чинећи путовања изузетно опасним, пренио је АП.
