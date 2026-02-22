Logo
Mамдани обуставио саобраћај у Њујорку

Извор:

СРНА

22.02.2026

21:13

Зохран Мамдани
Фото: Tanjug/AP Photo/Yuki Iwamura

Градоначелник Њујорка Зохран Мамдани наредио је обуставу цјелокупне градске саобраћајне мреже уочи велике сњежне олује која ће погодити сјевероисток Сједињених Држава.

"Њујорк се није суочио са олујом ових размјера у посљедњој деценији. Молимо Њујорчане да избјегавају сва непотребна путовања", саопштио је Мамдани.

Забрана се односи на сва путовања, осим хитних.

Више десетина милиона Американаца, од Вашингтона до сјеверне државе Мејн, спремају се за олују, а у појединим областима прогнозира се до 60 центиметара снијега.

Национална метеоролошка служба саопштила је да ће услови за формирање мећаве постојати од Мериленда до југоистока Нове Енглеске, чинећи путовања изузетно опасним, пренио је АП.

