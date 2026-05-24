Уклоњен споменик са усташким симболом у Модрану код Дервенте

Аутор:АТВ
Коментари:0
Градска управа Дервента од самог почетка упозната је са свим детаљима и околностима које се односе на уклањање спорног споменика на Модрану код Дервенте, као и са свим изазовима који су пратили овај процес.
"Свјесни осјетљивости теме, позивамо све актере јавног живота да се уздрже од популистичких изјава, личних промоција и реторике која може додатно подизати тензије. У овом тренутку најважнији су смиреност, одговорност, међусобно уважавање, како би читав процес био окончан на миран, достојанствен и законит начин", наведено је из Градске управе Дервента.
Наводе да је посебно важно нагласити да су тензије у Дервенти, које су се односиле на ово питање изазване од људи који изван њиховог града, у великој мјери смирене, те је неопходно да сви заједно допринесемо очувању стабилности, мира и добрих односа међу грађанима.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
17
15
17
15
17
08
17
07
17
02
Тренутно на програму