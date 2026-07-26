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Ебола однијела 1.309 живота у ДР Конго: Зашто је број обољелих нагло скочио?

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АТВ редакција
26.07.2026 15:57

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Здравствени радник стоји у центру за лијечење еболе у ​​Бунији, Конго, понедјељак, 20. јула 2026.
Фото: Таnjug/AP Photo/Prosper Heri Ngorora

Број потврђених случајева еболе у ​​Демократској Републици Конго порастао је на 2.973, а број смртних исхода међу зараженима, закључно са четвртком, порастао је на 1.309, саопштила је влада те земље.

Званичници су објаснили да нагли скок броја заражених није посљедица само нових инфекција у једном дану, већ прије свега обједињавања епидемиолошких база података из провинција Итури и Северни Киву, гдје се налази жариште епидемије, преноси Ројтерс.

Генерални директор Афричког центра за контролу и превенцију болести Жан Касеја рекао је на здравственом самиту у Гани да је велика смртност посљедица недостатка лијекова и вакцина, пренио је раније АП.

"Људи умиру. Умиру јер немамо вакцине, немамо лијекове, немамо финансирање", рекао је Касеја.

(рт балкан)

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