Ебола однијела 1.309 живота у ДР Конго: Зашто је број обољелих нагло скочио?

Аутор:АТВ редакција
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Број потврђених случајева еболе у Демократској Републици Конго порастао је на 2.973, а број смртних исхода међу зараженима, закључно са четвртком, порастао је на 1.309, саопштила је влада те земље.
Званичници су објаснили да нагли скок броја заражених није посљедица само нових инфекција у једном дану, већ прије свега обједињавања епидемиолошких база података из провинција Итури и Северни Киву, гдје се налази жариште епидемије, преноси Ројтерс.
Генерални директор Афричког центра за контролу и превенцију болести Жан Касеја рекао је на здравственом самиту у Гани да је велика смртност посљедица недостатка лијекова и вакцина, пренио је раније АП.
"Људи умиру. Умиру јер немамо вакцине, немамо лијекове, немамо финансирање", рекао је Касеја.
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