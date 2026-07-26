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Данас љетни Аранђеловдан: Ово је строго забрањено радити

Аутор:

АТВ редакција
26.07.2026 08:00

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Данас љетни Аранђеловдан: Ово је строго забрањено радити

Српска православна црква обиљежава празник Сабор Светог архангела Гаврила

Српска православна црква и верници славе Сабор Светог архангела Гаврила, једног од седам великих ангела серафима, најближих престолу Господа, који су учествовали у Божијем стварању света. У народу, овај празник назива се летњи Аранђеловдан.

Светог архангела Гаврила Црква слави га као благовесника који је учествовао и најављивао све значајне догађаје везане за настајање хришћанства.

Овај Арханђел Божји научио је Мојсија писању књига, испричао му све о постанку свијета, стварању првог човјека Адама.

Као што је благовестио светом свештенику Захарији да ће добити сина - светог Јована Претечу Господњег, тако је и Светој Ани најавио да ће затруднети и родити преблагословену кћер која ће се звати Марија.

Потом је и самој Марији јавио да је изабрана да роди сина Божијег. Витлејемским пастирима објавио је рођење Спаситеља, а годинама касније био је и Благовесник његовог Васкрсења.

Фреска архангела Гаврила, позната као Бијели анђео, у манастиру Милешева, једна је од најљепших и најбоље очуваних.

Љетни Аранђеловдан

У народу је празник познат и као љетни Аранђеловдан за који се везују многобројни обичаји, према којима је, онима који поштују вјеру, тог дана забрањен скоро сваки рад.

Према народном обичајном календару, на овај дан требало би да се сјетимо наших ближњих, а посебно сиромашних. Сви послови, осим добротворних, строго су забрањени.

Вјерује се да се на данашњи дан треба одморити и да не треба радити за себе или новац, али да је ово најбоље вријеме за отпочињање каквог добротворног рада. Такође, постоји устаљено вјеровање да је ово најбољи дан за нови почетак.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Свети Архангел Гаврило

Српска православна црква

светитељ

хришћански празник

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