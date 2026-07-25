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Регата "Лађом низ Уну" окупила око 800 људи из Српске

Аутор:

АТВ редакција
25.07.2026 21:55

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Регата Уна 25.7.2026.
Фото: Srna

Регата "Лађом низ Уну", која је ове године окупила око 800 људи из Републике Српске и земаља региона, завршена је вечерас доласком учесника на градску плажу Ада у Новом Граду.

Директор Туристичке организације Нови Град Небојша Тодић рекао су на води била 84 чамца те кануи и лађе.

Према његовим ријечима, манифестација је протекла без проблема.

Начелник општине Мирослав Дрљача рекао је да регата у Новом Граду из године у годину окупља све већи број љубитеља ријеке Уне и природних љепота.

"Уна регата" дио је програма Петровданских дана, који се одржавају поводом Дана општине - Петровдана, преноси Срна.

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Тагови :

Лађом низ Уну

Регата

Нови Град

рафтинг

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