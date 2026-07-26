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Стиже промјена времена у Српску

Аутор:

АТВ редакција
26.07.2026 08:46

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Стиже промјена времена у Српску
Фото: Envato/bilanol/lukjonis

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити сунчаних периода и топло, уз јаче наоблачење које ће локално условити пролазну кишу и пљускове са грмљавином и јак вјетар.

Јаче наоблачење се очекује од југозапада које ће се ширити ка свим крајевима.

Током дана биће вјетровито, уз јаке ударе југозападног вјетра, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

На југу се током дана очекује наоблачење с кишом и пљусковима с грмљавином, док ће понегдје бити и јачих пљускова са непогодама, градом и јаким вјетром.

Дуваће вјетар умјерен, на ударе јак југозападни, а у Херцеговини, при јачим пљусковима, јак до олујни јужних смјерова. На сјеверу вјетар углавном слаб до умјерен.

Максимална температура ваздуха биће од 30 до 35, а у вишим предјелима од 25 степени Целзијусових.

У Српској и ФБиХ јутрос је сунчано вријеме уз малу до умјерену облачност, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.

Температура у 8.00 часова: Соколац девет, Сарајево, Гацко, Бугојно, Ливно и Рудо 11, Фоча, Сребреница и Хан Пијесак 12, Брчко и Шипово 13, Чемерно 14, Мркоњић Град и Билећа 15, Добој 17, Вишеград и Нови Град 16, Приједор, Мостар, Кнежево и Рибник 17, Бањалука, Бихаћ, Неум и Требиње 18, Мраковица 19 и Бијељина 20 степени Целзијусових, преноси Срна.

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Тагови :

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Киша

Пљускови

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јак вјетар

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