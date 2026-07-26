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Којић: Спријечити продају хотела "Монумент", не смијемо окретати главу од српских жртава

26.07.2026 09:51

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Којић: Спријечити продају хотела "Монумент", не смијемо окретати главу од српских жртава
Фото: Tripadvisor/AnitaYvonne09

Продају хотела "Монумент" на Козари морамо спријечити, не смијемо окретати главу од својих жртава, рекао је директор Меморијалног центра Братунац Бранимир Којић.

- Козара и Подриње су историјски проживјели исто. И у Подрињу је било великих злочина над Србима у Другом свјетском рату, а сви врло добро знамо шта се дешавало на Козари. Козара има огроман значај за Републику Српску - истакао је Којић за РТРС.

Навео да су Сребреница, Приједор и Брчко три тачке гдје се жели ослабити Република Српска.

- Навешћу примјер. Зграда бивше бетонаре у Поточарима је продата Исламској заједници. Можда ће то сутра припојити Меморијалном центру у Поточарима. Па ће тражити да Поточари постану општина - навео је Којић.

Истакао је да је циљ да се српски народ расели.

- Тако је и са хотелом Монументал, исти је циљ. Покушава се отети имовина Српске. Успјели смо се институционално одбранити, али сада су кренули новцем - изјавио је Којић.

Поручио је да се имовина мора сачувати.

- Ако знамо да је 23.000 дјеце са Козаре одведено логор, онда не смијемо дозволити да се прода ни грумен земље - јасан је Којић.

Нагласио је да српске жртве не смију бити узалудне.

- Њима је циљ да купе имовину и да направе исламске центре. У Поточарима имају два исламска центра и још покушавају да ревидирају историју - навео је Којић.

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Тагови :

Хотел Монумент

Бранимир Којић

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