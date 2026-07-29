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Откривен мотив убиства Чарлија Кирка

Аутор:

АТВ редакција
29.07.2026 12:16

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Тајлер Робинсон, оптужени за смртоносно убиство Чарлија Кирка, присуствује прелиминарном рочишту у 4. окружном суду у Прову, Јута, у петак, 10. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Tess Crowley/The Deseret News

Тајлер Робинсон, оптужен за убиство десничарског активисте Чарлија Кирка, напао га је због његових политичких ставова, саопштили су тужиоци у уторак. Као главни мотив наводе Кирково противљење истополним браковима и правима трансродних особа.

Наводи из судских списа пружају до сада најдетаљније објашњење мотива пуцњаве која се догодила 10. септембра прошле године на универзитету у Јути, када је убијен блиски савезник америчког предсједника Доналда Трампа, пише Ројтерс (Reuters).

Политички и вјерски ставови као мотив

Тужиоци округа Јута позивају се на писмо које је као доказ приложио Дејвид Енгелхарт, члан управе Киркове организације Турнинг поинт САД.

Чарли Кирк
Чарли Кирк

У писму се наводи да је Кирков циљ био промовисање конзервативних вриједности. То је укључивало и његово увјерење да је „експериментисање са сексуалним или родним идентитетом гријех“ и да је „хетеросексуалност унутар брака једини исправан облик сексуалности“.

Према наводима тужилаштва, Енгелхартово писмо показује да је Кирк представљао „не само вјерски већ и политички покрет против истополних бракова, као и уважавања и прихватања трансродности, хомосексуалности и сексуалног експериментисања“.

Тужиоци су навели да је Робинсонов „начин живота“ био у супротности са Кирковим вјерским и политичким ставовима. Сматрају да је двадесеттрогодишњак напао активисту због његовог „политичког изражавања“.

Доналд Трамп и Чарли Кирк
Доналд Трамп и Чарли Кирк

У писаном образложењу тужиоци су закључили: „Посредни докази да је оптужени циљао господина Кирка због његових увјерења или начина на који је доживљавао његове политичке ставове необориви су.“

Тиме су образложили зашто сматрају да постоји довољно доказа да се Робинсону суди за убиство.

Аргументи одбране и додатни докази

Робинсонов адвокат Ричард Новак (Richard Novak) на рочишту 9. јула тврдио је да Енгелхартово писмо не доказује да се Робинсон противио Кирковим ставовима. Такође је рекао да писмо не расвјетљава Робинсоново психичко стање у тренутку злочина.

Тајлер Робинсон
Тајлер Робинсон

Тужиоци су истакли и да је Робинсон у вријеме пуцњаве био у вези са цимером Ленсом Твигсом (Lance Twiggs), који је тада разматрао промјену пола. Твигс је у априлу тужиоцима рекао да је са Робинсоном у вези од 2023. године.

Међутим, на снимку разговора приказаном на суду Твигс није спомињао питање рода и изјавио је да су он и Робинсон о Кирку први пут разговарали тек након пуцњаве.

Поруке и наставак поступка

Тужилаштво је представило и друге доказе који, према њиховим наводима, потврђују да је Робинсон циљао Кирка због његових ставова.

Слика чауре метка
Слика чауре метка

Међу њима је и порука коју је Робинсон наводно послао Твигсу након пуцњаве, у којој је написао да му је „доста Киркове мржње“ и да се „о неким облицима мржње не може преговарати“.

Тужиоци су цитирали и натписе урезане на мецима пронађеним у оружју. На једном од њих писало је: „Хеј, фашисто! Хватај!“

Поруке Тајлера Робинсона и његовог партнера
Поруке Тајлера Робинсона и његовог партнера

Одбрана до 18. августа мора да поднесе писане аргументе којима ће оспорити постојање довољно доказа за суђење. Судија Окружног суда у Јути Тони Граф (Tony Graf) заказао је рочиште о том питању за 1. септембар.

Робинсон се налази у притвору од хапшења и још се није изјаснио о кривици.

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Тагови :

Тајлер Робинсон

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мотив пуцњаве

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