Нинковић: Клизиште у Чесми пријети кућама, градоначелник хитно да реагује

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Скупштине града Бањалука Љубо Нинковић рекао је Срни да клизиште у насељу Мађир у бањалучкој мјесној заједници Чесма изгледа страшно, јер је ријека Врбас једну траку саобраћајнице поткопала и озбиљно пријети домаћинствима која су у близини.
Након обиласка клизишта, Нинковић је навео да су становници насеља Мађир из Улице Здравка Дејановића с разлогом забринути.
"То је само још један примјер или доказ о приоритетима Градске управе, о томе да не маре ни за молбе грађана, а у овом случају и за њихову безбједност", истакао је Нинковић.
Указујући да градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић сваки дан обилази друге општине и градове, Нинковић је апеловао да се што прије врати у Бањалуку, јер, како је појаснио, није кандидат ни за једну позицију која подразумијева да мора бити ван града.
"Потпуно сам сигуран да су га грађани бирали да буде градоначелник Бањалуке, а не носилац листе или предсједник партије и да рјешава туђе проблеме. Ако и не зна гдје је Чесма или Улица Здравка Дејановића, врло радо ћу отићи са њим, показати му локацију. Још једном говорим да сам спреман да заједнички ријешимо тај проблем, јер грађани морају бити приоритет, поготово у овој ситуацији у којој се налазе становници ове улице", рекао је Нинковић.
Он је додао да је спреман сазвати сједницу Скупштине града уколико би Градска управа изразила спремност да ријеши овај проблем новцем који би требало да планирају у градском буџету.
Најмање девет домаћинстава угрожено је због активних клизишта у насељу Мађир у бањалучкој мјесној заједници Чесма уз десну обалу ријеке Врбас.
Мјештанин овог насеља Мићо Дробац рекао је Срни да борба становника траје више од деценије.
Дробац је напоменуо да су се клизишта интензивирала након великих поплава 2014. године и ранијих радова на обали када је дошло до промјене тока ријеке, урушавања око 30 метара обале и угрожавања јединог прилазног пута, земљишта и кућа.
"Наша борба траје пуних 12 година, клизиште се након поплава 2014. године додатно активирало. Сваке године напредује и сада угрожава куће, али и једини пут којим прилазимо својим домовима", навео је Дробац.
Он сматра да проблем има два главна узрока, наводећи да први датира из 2012. и 2013. године, када је направљен насип према насељу Кумсале, на супротној обали Врбаса, који је грађен од материјала извађеног из корита ријеке.
"Након тога су дошле велике поплаве 2014. године. Тај насип је спријечио да се ријека Врбас излије према Кумсалама, па је сва снага ријеке усмјерена на десну обалу, односно према нашим кућама", изјавио је Дробац.
Он је рекао да је тада дошло до покретања клизишта и урушавања обале, те да и данас живе у тим условима.
"Тражили смо помоћ и обраћали се институцијама. Већ 12 година живимо у неизвјесности, без адекванте реакције надлежних. Приморани смо да сами одржавамо путну комуникацију, иако је то обавеза институција", навео је Дробац.
Дробац је истакао да мјештани овог насеља не могу прихватити изговор да нема новца за санирање обале, када свакодневно свједоче како се јавни новац троши на разне пројекте у градској зони.
Насеље Мађир налази се на излазу из Бањалуке, на мјесту гдје Врбас, након проласка кроз градско подручје и уски кањон, улази у ширу долину. На овом дијелу ријека успорава, шири се и при високом водостају излази из корита, због чега је ово подручје деценијама међу осјетљивијим зонама када је ријеч о поплавама у Бањалуци.
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