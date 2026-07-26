Бањалука осванула затрпана смећем

Аутор:АТВ редакција
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Центар Бањалуке освануо је пун смећа и празних флаша, а бројни Бањалучани негодовали су због некултурног понашања својих суграђана.
"Видите и сами да су ове канте у насељу Обилићево и по центру града полупразне и да су свугдје около празне боце од пива, омоти од пица, бурека, сирница и кромпируша. Је ли то елементарно васпитање које се учи још у предшколским установама?", рекао је Срни један старији Бањалучанин.
Он је навео да, посебно, није у реду да се у центру града, односно на клупама код споменика подигнутог у сјећање на 12 бањалучких беба умрлих 1992. године усљед недостатка кисеоника, пије пиво и остављају празне боце и смеће, преноси Срна.
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