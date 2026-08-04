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Додик: Једино што морамо да афирмишемо јесте српски национални идентитет

Аутор:

АТВ редакција
04.08.2026 22:31

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Милорад Додик
Фото: ATV

Предсједник Милорад Додик истакао је вечерас да су на Републику Српску ударили, али да је нису сломили, да су је рушили, али нису срушили, те да опстала захваљујући жељи њених непријатеља да нестане.

"Никад више не смијемо да пристанемо ни на један идеолошки идентитет, једино што морамо да афирмишемо јесте српски национални идентитет и српски национални интерес", поручио је Додик.

Он је нагласио да је Република Српска опстала захваљујући нашој жељи, потреби и карактеру да је очувамо.

"Република Српска није настала из ината или случаја. Са овог простора је подигнут 141 устанак против турске окупаторске власти. У исто вријеме када је Карађорђе дизао устанак у Србији, у мом селу је дизана Машићка буна. Поносни смо на то, то говори да смо ми јединствен народ", рекао је Додик.

Он је поручио да је Републици Српској важна јака Србија, да је важно да предсједник Александар Вучић настави да развија и јача Србију и побиједи онај стални став муслимана и Хрвата који кажу да им је набоље кад је Србија слаба.

"Зато је њима Вучић крив, јер је направио јаку Србију. Сви који говоре против њега грдно се варају да то може да прође", истакао је Додик на обиљежавању Дана сјећања на убијане и прогнане Србе у "Олуји".

Република Српска, додао је Додик, живи од успјеха Србије.

"Захвалан сам Вучићу на ова три дана проведена са нашим народом. Захвалан сам за сву помоћ коју је Србија пружила Републици Српској. Захваљујући помоћи Србије градили смо вртиће, ауто-путеве. Вучић је преузео да гради мост на Рачи и није дозволила да се Република Српска задужује за то", рекао је Додик.

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Он је напоменуо да на Дрини није било мостова, јер су жељели да одвоје Србе.

"Данас их има и биће их све више, јер нема начина да зауставе нашу интеграцију. Живимо за дан све већег приближавања Србији. Немамо много времена", истакао је Додик.

Он је навео да је данас више од 40 милиона муслимана у ЕУ, те да је питање када ће преузети најважније полуге власти.

"Зашто би нама таква ЕУ била циљ. ЕУ у БиХ води унитаристичку босанскохерцеговачку политику и то гледамо сваки дан. Данас се говори о старању некаквог босанскохерцеговачког културног насљеђе, што не постоји. Постоји српско културно насљеђе и то треба да очувамо", навео је Додик.

Додик је навео да је Српска православна црква кроз историју спасила српски идентитет.

"Окупимо се око Српске православне цркве, око Републике Српске, Србије. То је једино што вриједи", рекао је Додик, преноси Срна.

Додик је истакао да се Србија развија и да Република Српска не стоји.

"Ми смо у немогућим условима одбранили свој политички статус, имамо довољно инструмената да се боримо за наша права, тражимо да се вратимо на изворни Дејтон и да се пониште одлуке високих представника јер су биле засноване на лажима и искривљеној политичкој вољи великих сила", рекао је Додик.

Он је поновио да се не смије ослабити Србија и Република Српска и да Вучић не смије одустати.

Додик је захвалио грађанима Мркоњић Града, за које је рекао да су хероји, који су се вратили на спаљено огњиште и захваљујући помоћи Републике Српске и Србије поново изградили животе.

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Тагови :

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Милорад Додик

Мркоњић Град

Олуја

Хрватска

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