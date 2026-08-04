Какав говор Кнежевића: Влада Црне Горе је починила братоубиство!

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Демократске народне партије у Скупштини Црне Горе Милан Кнежевић жестоко је критиковао одлуку црногорске Владе да умјесто у Мркоњић Град обиљежава страдање Срба, иде у Загреб гдје ће славити злочиначку акцију Олуја.
"Данас бих био најпоноснији да у овом свом обраћању могу да се обратим и црногорским представницима Владе Милојка Спајића којима је било мјесто овдје на сјећању на погром српског народа, етничког чишћења и геноцида који смо преживјели два пута у једном вијеку. Био бих најсрећнији да поред светих грбова Србије и Републике Српске буде и наш црногорски са којим смо заједно са браћом Србима из Србије и Републике Српске откад је свијета и вијека били у свакој побједи и сваком поразу", рекао је Кнежевић и наставио:
"Нажалост, званична Црна Гора одлучила је да своју заставу и свој барјак однесе сутра у Загреб и да је стави поред шаховница и тако још једанпут забоде нож у братско срце и братска леђа и српском народу и Републици Србији и Републици Српској. Ми као Срби из Црне Горе не можемо да се помиримо са овим велеиздајама разних влада у 21. вијеку. Толико су издали нашу историју да је доста за све наше мртве, живе и Србе који ће се родити у Црној Гори. Признали су 2008. године срце Србије, нашу свету земљу Косово и Метохију. Четири пута су нас прогласили за геноцидни народ. Сваки пут су у међународним институцијама гласали да нам се отму Високи Дечани, Пећка патријаршија, Призренска богословија, да нам се отму мошти наших светаца и дају Аљбину Куртију, јер је тако наредио из Брисела", рекао је Кнежевић.
Он поручује да присутни Срби из Црне Горе у Мркоњићу представљају исконску Његошеву Црну Гору и свијетлих војника и ратника који се нису стидјели да кажу да су Срби и који су били спремни да са именом православне вјере гину свугдје гдје су Срби били у ропству.
"А сутра, у "лијепој њиховој", биће представници Црне Горе која персонификује Секулу Дрљовића, НДХ злочине и пројекат црвене Хрватске од којега се ни данас није одустало у Црној Гори. Ја нисам ни светац, ни човјек који је сишао са фреске, зато нисам ни достојан да цитирам господа Исуса Христа који је када је био разапет рекао - опрости им оче, не знају шта чине. Ови наши сутра одлично знају шта чине. Слушају Томпсона над колонама 250.000 прогнаних Срба, играју на згариштима 20.000 спаљених српских кућа и играју на гробницама безименим и затрављеним за 2.000 Срба које и дан данас траже. Они сутра поново масакрирају Вукашина из Склепаца, али и убијају на Петровачкој цести и шаљу нам поруку да се историја понавља", рекао је Кнежевић.
Он књиге постања, сви помињу Каина, а нико не помиње Авеља, подсјећа Кнежевић.
"Сви спомињу да је највећи гријех братоубиство. 2000 година касније, Србија, српски народ и Република Српска трпи још једно братоубиство од каинским знаком означене владе Милојка Спајића. Не желим да вам се извињавам због оних који су издали свега чега су се дотакли, увјерен сам да ће их казнити народ. Издаја се не може опростити ономе који брату забија нож у леђа по стоти пут и каже да то тако треба, да га мање боли".
Он подсјећа да у Црној Гори живи 33 одсто Срба.
"И треба сви да знају да ко жели да са Србијом и Републиком Српском буде у миру, биће у миру и са 33 одсто Срба у Црној Гори. Ко жели да буде у рату и забада нож Србији и Републици Српској, мораће да рачуна и на отпор 33 одсто Срба у Црној Гори. Нису нас направили западни амбасадори, нисмо изашли из бриселских епрувета, ми смо настали на светосавском и косовском завјеру, вјерни светој канонској и недјељивој Српској православној цркви и наш врховни поглавар је патријарх Порфирије", каже Кнежевић и додаје:
"Зато, немојте да вас чуди ова криза идентитета и издаја која је задесила црногорску велеиздајничку владу, јер је виђена и у Италији. Па је премијерка Мелони одлучила да нас стави на прелиминарну листу за дочек миграната из читавог свијета. Када мало боље размислим, била је у праву. Увјерен сам да би било који Пакистанац и Мароканац боље штитио интересе Црне Горе и био бољи министар него ови данас".
Кнежевић каже да данас могу да нас виде наши славни јунаци, или би нас се одрекли или би дигли јатагане. На крају је завршио:
"Као што каза Његош: "На гробљу ће изникнути цвијеће, воскрсења не бива без смрти. Рађају се нови Срби, љути ко крајишка гуја". Упамтите добро душмани, никад више бљесак и олуја".
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