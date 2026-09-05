Организатор хајке на Србе је потомак терористе који слави Ханџар дивизију

Аутор:АТВ редакција
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Селмир Мујагић, креатор платформе на којој је стигло 76.000 пријава због величања Ратка Младића је потомак Кемала Мујагића, терористе усташке емиграције и сарадника страних служби. Селмир на својој страници на Фејсбуку романтизује злогласну Ханџар дивизију, а слави и оне који су доводили стране ратнике у БиХ.
Брат Селмировог дједа, Кемал Мујагић, добро је познато име безбједносних докумената за вријеме СФРЈ. Био је повезан са радом усташке емиграције, а југословенска служба га је пратила дуги временски период.
Према архивима Републике Словеније, Мујагић је био на Голом отоку, а након тога се састајао са Крунославом Драгановић, човјеком од повјерења Алојзија Степинца и организатором "пацовских канала" којим је у Јужну Америку пребјегло хиљаде усташких нациста.
"Аџе и учитељ" Селмира Мујагића био је сврстан у познате усташке екстремисте, а према медијским писањима, Кемал Мујагић је сумњичен и да је из Аустрије дошао у СФРЈ да би организовао атентат на Јосипа Броза Тита.
"Волио сам га и жао ми је што није још поживио. Могао бих много тога научити. Такви учитељи не долазе два пута", пише Селмир у објави посвећеној Кемалу Мујагићу.
Надаље, човјек који је покренуо платформу за пријаву свих оних који величају Ратка Младића, рехабилитује злочиначку Ханџар дивизији. За Селмира Мујагић, Ханџар СС дивизија није била злочиначка, муслимани су преварени.
Дакле, на страници коју је Мујагић покренуо, свако ко ода пошту преминулом генералу Ратку Младићу може добити кривичну пријаву, а он романтизује злогласну СС формацију. На послијератним суђењима у Нирнбергу, Вафен-СС (Ханџар дивизија) је проглашен за злочиначку организацију због ратних злочина и злочина против човјечности,
Романтичарски Селмир Мујагић пише и о Незиму Халиловићу Мудерису. "Што се мене лично тиче, и ја сам Мудериса давно заволио, још онда када сам га први пут видио у црној униформи. Тада сам био момак, али у мени је живио онај сан, да будем храбар на бранику своје земље, да не жалим свој живот ако затреба, да будем онакав каквим сам га гледао:смирен, одлучан, чистог нијјета и спреман да стане испред других".
Овдје Мујагић говори о Незиму Халиловићу Мудерису, некада главном имаму у Коњицу који је током грађанског рата у БиХ био командир диверзантско-извиђачке чете "Мудерис", а касније командант 4. муслиманске славне лаке бригаде тзв. Армије РБиХ.
Када се у Америци анализирало присуство страних муслиманских бораца у БиХ, најбољи примјер је била управо формација Халиловића. У том извјештају се говори и арапским добровољцима који су чинили поменуту јединицу.
Полицијска управа Требиње је 2019. године доставила Тужилаштву кривичну пријаву против Незима Халиловића због сумње на злочине над српским и хрватским цивилима на подручју Коњица.
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