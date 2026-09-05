Акција „Кацига“: Пронађена дрога, осумњичени предати Тужилаштву

Аутор:АТВ редакција
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Зворничка полиција, данас у јутарњим сатима ОЈТ Бијељина предала је два лица иницијала Б.В. и Д.В. из Зворника, због сумње да су починила кривично дјело „Неовлаштена производња и промет опојних дрога“.
Оба лица су ухапшена у оквиру оперативне акције кодног назива „Кацига“.
У оквиру наведене оперативне акције усмјерене на спречавање злоупотребе опојних дрога, на основу Наредбе Основног суда у Зворнику, а уз претходну сагласност поступајућег тужиоца, 04.09.2026. године извршен је претрес стана, помоћних просторија и возила које користе осумњичена лица.
Том приликом је пронађено и одузето 934 g зелене биљне материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу „марихуану“, 6,08 g бијеле материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу „кокаин“, више мобилних телефона, одређена количина новца у различитим апоеинима и валутама, као и други предмети који се доводе у везу са извршењем кривичног дјела.
Полицијски службеници настављају са континуираним предузимањем активности усмјерених на спречавање и сузбијање злоупотребе опојних дрога, те откривање и процесуирање лица која се баве неовлаштеном производњом и прометом опојних дрога, саопштено је из ПУ Зворник.
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