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Акција „Кацига“: Пронађена дрога, осумњичени предати Тужилаштву

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05.09.2026 11:24

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Хапшење акција Кацига
Фото: Ustupljena fotografija

Зворничка полиција, данас у јутарњим сатима ОЈТ Бијељина предала је два лица иницијала Б.В. и Д.В. из Зворника, због сумње да су починила кривично дјело „Неовлаштена производња и промет опојних дрога“.

Оба лица су ухапшена у оквиру оперативне акције кодног назива „Кацига“.

У оквиру наведене оперативне акције усмјерене на спречавање злоупотребе опојних дрога, на основу Наредбе Основног суда у Зворнику, а уз претходну сагласност поступајућег тужиоца, 04.09.2026. године извршен је претрес стана, помоћних просторија и возила које користе осумњичена лица.

Том приликом је пронађено и одузето 934 g зелене биљне материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу „марихуану“, 6,08 g бијеле материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу „кокаин“, више мобилних телефона, одређена количина новца у различитим апоеинима и валутама, као и други предмети који се доводе у везу са извршењем кривичног дјела.

Полицијски службеници настављају са континуираним предузимањем активности усмјерених на спречавање и сузбијање злоупотребе опојних дрога, те откривање и процесуирање лица која се баве неовлаштеном производњом и прометом опојних дрога, саопштено је из ПУ Зворник.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Акција "Кацига"

ПУ Зворник

Полицијска акција

Дрога

хапшење

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