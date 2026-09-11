Данас киша, пљускови и грмљавина: Могуће непогоде

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској данас ће преовладавати промјенљиво до претежно облачно вријеме, уз кишу и пљускове, а локално су могуће и јаче непогоде.
Јутро ће бити претежно облачно, на западу уз кишу и пљускове, понегдје и јаче, док ће у осталим предјелима бити промјенљиво облачно уз сунчане периоде.
Током дана облачност ће се премјештати ка истоку и условити кишу и пљускове са грмљавином. Локално су могуће непогоде праћене јаким вјетром, градом и већом количином падавина за кратко вријеме.
Увече и током наредне ноћи биће облачно, локално са слабом кишом, док су на југу и даље могући пљускови.
Вјетар ће бити слаб до умјерен, јужни и југозападни, док ће на сјеверу дувати сјеверозападни вјетар. Уз прве пљускове очекују се јаки удари западног вјетра.
Максимална температура ваздуха биће од 17 степени Целзијусових на западу и у вишим предјелима до 32 степена на југу и југоистоку, саопштио је РХМЗ.
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