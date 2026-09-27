Tragedija: Prevrnuo se motokultivator, stradao muškarac

Autor:ATV redakcija
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M.M. sa područja grada Zvornika preminuo je juče usljed povreda zadobijenih prevrtanjem motokultivatora kojim je upravljalo, saopšteno je iz PU Zvornik.
Policijski službenici Policijske uprave Zvornik obavili su uviđaj lica mjesta.
"O svim okolnostima događaja obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini koji je naložio dostavljanje izvještaja o preduzetim mjerama i radnjama", navodi se u saopštenju.
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