Tragedija: Prevrnuo se motokultivator, stradao muškarac

Dodajte ATV u vaš Google izvor

Foto: ATV

M.M. sa područja grada Zvornika preminuo je juče usljed povreda zadobijenih prevrtanjem motokultivatora kojim je upravljalo, saopšteno je iz PU Zvornik.

Policijski službenici Policijske uprave Zvornik obavili su uviđaj lica mjesta. "O svim okolnostima događaja obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini koji je naložio dostavljanje izvještaja o preduzetim mjerama i radnjama", navodi se u saopštenju. Hronika Otkrivamo ko je uhapšen na Kipru zbog pokušaja ubistva u BiH

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.