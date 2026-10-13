Obilježavanje Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa

Autor:ATV redakcija
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Uprava civilne zaštite Republike Srpske obilježiće ove godine Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa pod motom "Otpornost počinje kod kuće".
Republička uprava civilne zaštite je povodom toga prevela letak-pamflet Kancelarije UN za smanjenje rizika od katastrofa s ciljem podizanja svijesti kod građana.
Pamflet je pregledan, sažet i ima više informacija, slika, uputstava o ciljevima, ključnim porukama i poziva na akciju, a glavna rečenica je da niko ne bi trebao birati između pristupačnog i bezbjednog doma.
U okviru obilježavanja Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa u srijedu, 15. oktobra, biće održana pokazna vježba višenamjenskih terenskih ekipa Crvenog krsta Republike Srpske, Republičke uprave civilne zaštite, Teritorijalno vatrogasne i spasilačke jedinice Istočno Sarajevo i Doma zdravlja Istočno Sarajevo za djelovanje u katastrofama.
Vježba "Slavija – Istočno Sarajevo 2026" biće održana u Sportsko-rekreacionom centru "Slavija" u 12.00 časova, saopšteno je iz Republičke uprave civilne zaštite.
Odlukom Generalne skupštine UN 2009. godine, 13. oktobar ustanovljen je kao Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa, prenosi Srna
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