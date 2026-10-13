Obilježavanje Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa

Uprava civilne zaštite Republike Srpske obilježiće ove godine Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa pod motom "Otpornost počinje kod kuće".

Republička uprava civilne zaštite je povodom toga prevela letak-pamflet Kancelarije UN za smanjenje rizika od katastrofa s ciljem podizanja svijesti kod građana.

Pamflet je pregledan, sažet i ima više informacija, slika, uputstava o ciljevima, ključnim porukama i poziva na akciju, a glavna rečenica je da niko ne bi trebao birati između pristupačnog i bezbjednog doma.

U okviru obilježavanja Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa u srijedu, 15. oktobra, biće održana pokazna vježba višenamjenskih terenskih ekipa Crvenog krsta Republike Srpske, Republičke uprave civilne zaštite, Teritorijalno vatrogasne i spasilačke jedinice Istočno Sarajevo i Doma zdravlja Istočno Sarajevo za djelovanje u katastrofama.

Vježba "Slavija – Istočno Sarajevo 2026" biće održana u Sportsko-rekreacionom centru "Slavija" u 12.00 časova, saopšteno je iz Republičke uprave civilne zaštite.

Odlukom Generalne skupštine UN 2009. godine, 13. oktobar ustanovljen je kao Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa, prenosi Srna